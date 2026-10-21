El portero de Chivas tuvo una serie de atajadas rayando en el milagro para entregarle tres puntos a su equipo

Chivas volvió a ganar, pero no lo hizo solamente con el autogol que metió Agustín Oliveros, pues en este partido ante Necaxa, Raúl Rangel tuvo una espectacular actuación para recordarle a su público por qué se ganó el lugar en la titularidad del Rebaño Sagrado y en la Selección Mexicana.

Aunque prácticamente todas sus intervenciones fueron buenas, la que resalta entre todas ellas se dio en el final del compromiso en uno de los ángulos en las porterías del Akron, adornada previamente por una chilena que realizó el 1 del Guadalajara.

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¡Tranquilos todos, en el fondo está Rangel!

La primera de estas buenas atajadas llegó en el minuto 65, cuando en un centro dirigido casualmente al que se convertiría en el autor del autogol, Agustín Oliveros, quien remató de cabeza a la derecha del Tala, desencadenando el lance fanástico que impidió que el balón entrara; inmediatamente, totalmente tendido en el pasto, Rangel punteó la bola con su pie izquierdo en una gran doble salvada.

Solo tres minutos después tuvo otra buena acción, pero esa no fue tan espectacular en proporción a las demás. Luego de que cayera el gol, ya al minuto 87, un trazo largo para Julián Carranza ponía al delantero hidrocálido en posibilidad de anotar, pero Rangel salió a cortar, le quedó el balón a modo y posteriormente se aventó una chilena para despejar el esférico.

'Tala' Rangel se vuelve fundamental para salvar al Rebaño | Imago7

Pero sin duda fue al 90 cuando se dio la mejor atajada de todo el encuentro, pues en un disparo más que potente por parte de Javier Ruíz, iba exactamente dirigido al ángulo superior derecho, por lo que el Tala se lanzó para ya 'suspendido en el aire', meter el manotazo con el que salvó nuevamente a su equipo.

Finalmente, las redes sociales del Rebaño Sagrado, han elegido al portero del Tri como el mejor jugador del partido, debido a su excelente actuación bajo los tres postes.

¿Cómo fue el triunfo de Chivas ante Necaxa en la Jornada 13?

Chivas regresó a la senda del triunfo después de cuatro partidos consecutivos sin ganar, tras imponerse 1-0 a Necaxa en el Estadio Akron durante la Jornada 13 del Apertura 2026. El equipo dirigido por Gabriel Milito dominó los primeros minutos y generó oportunidades de peligro, principalmente por conducto de Roberto Alvarado, quien estuvo cerca de abrir el marcador en un par de ocasiones. Sin embargo, la falta de contundencia provocó que el encuentro llegara sin goles al descanso, situación que desató los abucheos de la afición rojiblanca.

En la segunda mitad, Necaxa generó oportunidades importantes, pero Raúl 'Tala' Rangel apareció con intervenciones decisivas para mantener su portería en cero. La diferencia llegó gracias a una jugada de Roberto Alvarado por la banda derecha, cuyo centro fue desviado por Agustín Oliveros hacia su propia portería. En los minutos finales, Rangel volvió a convertirse en figura al evitar el empate de los Rayos, asegurando tres puntos fundamentales para el Guadalajara, que estrenó su uniforme negro con una victoria.