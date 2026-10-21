De la mano del enemigo y del Tala Rangel: Así fue el triunfo de Chivas ante Necaxa

El Guadalajara sacó un resultado de tres puntos de una manera inesperada estrenando su uniforme negro

Regresan al sendero del triunfo. Chivas venció 1-0 a Necaxa en casa y terminó con su racha de cuatro juegos consecutivos sin victoria. En un duelo trabado en el que el Guadalajara no encontró su mejor versión con un autogol de Agustín Oliveros y una destacada actuación de Raúl Rangel, el Rebaño Sagrado se reencontró con el triunfo.

El equipo dirigido por Gabriel Milito no mostró la mejor de sus actuaciones, pero dejó atrás la presión de la ausencia de victorias, ya que el último triunfo del Guadalajara se dio en la fecha ocho cuando vencieron a Pumas en casa.

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Guadalajara no es el mismo de antes

Chivas arrancó el partido con intensidad y dinamismo, el equipo de Gabriel Milito buscó desde los primeros minutos abrir el marcador, sin embargo el tanto se le negó en múltiples ocasiones, siendo Roberto Alvarado el futbolista que estuvo más cerca de adelantar a los suyos.

Ante la línea defensiva bien plantada de Necaxa, Chivas intentó en reiteradas ocasiones con disparos de media distancia. El ‘Piojo’ tuvo la más clara con un disparo que pasó rosando el poste. Posteriormente, Ricardo Marín dejó el balón frente al marco a Alvarado y esté no pudo vencer a Javier Orantes en el mano a mano, dejando escapar la oportunidad más clara de la noche.

Después de un inicio intenso y con múltiples llegadas, Guadalajara se fue apagando poco a poco en el partido, al grado de terminar sin anotaciones en la primera mitad, por lo que la afición rojiblanca abucheó de gran manera al equipo de Gabriel Milito.

Ricardo Marín buscando la mejor oportunidad para abrir el marcador ante Chivas y Necaxa | MEXSPORT

Su rival les ayudó a ganar

En la segunda mitad, Necaxa sorprendió cuando en un cobro de esquina, Agustín Oliveros remató de cabeza y estuvo cerca de poner al frente de los Hidrocálidos, pero Raúl Rangel Apareció para evitar el tanto y mantener su marco sin goles.

Como respuesta Chivas intentó con disparos de media distancia, a través de Hugo Camberos y Kevin Castañeda, pero el gol no llegaba. Posteriormente Necaxa generó otra opción clara que Mauro Zaleta no pudo concretar, gracias a la intervención del ‘Tala’ Rangel.

El nerviosismo comenzó a hacerse presente en la cancha, no llegada el gol para Chivas y la desesperación se apoderaba del cuerpo técnico y jugadores, pero fue el momento en el que apareció el ‘Piojo’ Alvarado, quien desbordó por la banda derecha y tras ingresar al área sacó un centro que fue desviado por Agustín Oliveros e incrustó en su propio a puerta para el 1-0 de Chivas.

Piojo Alvarado festeja el autogol conseguido para el Rebaño | MexSport