El país albergará los últimos tres partidos del certamen internacional

La FIFA confirmó oficialmente que Qatar será la sede de los últimos tres partidos de la Copa Intercontinental 2026, competencia en la que el Toluca buscará conquistar el título internacional. Con este anuncio, los Diablos Rojos ya conocen las fechas y el país donde disputarán sus encuentros, con la posibilidad de enfrentar al Paris Saint-Germain en la Gran Final del torneo.

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Después de varias semanas de especulaciones sobre la sede, el máximo organismo del futbol mundial anunció que Qatar recibirá la fase decisiva de la Copa Intercontinental, consolidándose nuevamente como uno de los principales escenarios para las competencias internacionales. El país de Medio Oriente albergará los compromisos programados para el 9, 12 y 16 de diciembre, fechas en las que se definirá al nuevo campeón del certamen.

El conjunto escarlata llegará a la competencia como vigente campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf, título que le otorgó su boleto para representar a la región en el torneo internacional. Los dirigidos por Antonio Mohamed tendrán la oportunidad de medirse frente a algunos de los clubes más importantes del mundo, en una competencia que reúne a los campeones de las distintas confederaciones.

Copa Intercontinental | X: FIFA

¿Cuándo juega Toluca en la Copa Intercontinental 2026?

El Toluca debutará en la Copa Intercontinental el próximo 9 de diciembre, cuando dispute el denominado Derbi de las Américas frente al equipo que resulte campeón de la Copa Libertadores 2026. El representante de la Conmebol todavía está por definirse, por lo que los Diablos Rojos deberán esperar para conocer a su primer rival en territorio qatarí.

En caso de conseguir la victoria en su presentación, Toluca avanzará al siguiente encuentro programado para el 12 de diciembre, donde se enfrentará al ganador de la eliminatoria entre los representantes de África, Asia y Oceanía. Entre los equipos que podrían aparecer en el camino del conjunto mexicano se encuentra Mamelodi Sundowns, que buscará protagonismo en la competencia internacional.

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¿Por qué Qatar será sede de la Copa Intercontinental 2026?

El principal objetivo de los Diablos Rojos será alcanzar la Gran Final de la Copa Intercontinental, programada para el 16 de diciembre, donde el Paris Saint-Germain espera rival como representante europeo. Un eventual enfrentamiento entre Toluca y PSG representaría uno de los compromisos más importantes en la historia reciente del club mexiquense, que intentará conquistar un título de alcance mundial.

La elección de Qatar como sede de la Copa Intercontinental 2026 responde a su experiencia en la organización de competencias internacionales de la FIFA. El país asiático ya recibió las ediciones del Mundial de Clubes de 2019 y 2020, además de albergar las fases finales de la Copa Intercontinental en 2024 y 2025, por lo que esta será su tercera edición consecutiva bajo el formato actual.