Eduardo "El Mudo" Aguirre reveló que su hija de dos años ya se aprendió la canción

La canción "Color Esperanza" se ha convertido en un himno de batalla para Santos Laguna tras las seis victorias de forma consecutiva, tanto ha sido el efecto de este tema que Eduardo "El Mudo" Aguirre aseguró que su hija de dos años ya se la aprendió.

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¿Qué dijo Eduardo Aguirre?

"Fíjate, aquí en mi casa sí porque mi niño se la aprendió, tiene dos años y allí como que la tararea un poco y si la ponemos más que nada para que nos la cante ella", resaltó Eduardo "Mudo" Aguirre en una entrevista con Claro Sports sobre el impacto de esta composición.

Mudo Aguirre en festejo con Santos ante Puebla | MEXSPORT

Y es que, el vínculo entre Santos y "Color Esperanza" comenzó en agosto de 2026, cuando se viralizó un video de Alejandro Irarragorri cantando el tema de Diego Torres durante una convivencia.

Mudo Aguirre festeja un gol con Santos Laguna | IMAGO

El efecto "Color Esperanza"

Mientras hablaba sobre la situación del equipo y hacía referencia al característico color verde del club, cerró con una frase que rápidamente se convirtió en meme: "mi esperanza es verde", esta situación comenzó a difundirse como una burla; pero, después todo cambiaría.

La Jornada 8, cuando Santos derrotó 2-1 a Bravos de Juárez y terminó con una racha de siete partidos consecutivos sin conseguir una victoria, sería el impulso para la transformación de un equipo victorioso.

Después llegaría la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y hasta la sexta victoria para que por primera vez en su historia el conjunto lagunero lograra su sexta victoria al hilo en torneos cortos.

Santos Laguna le remonta al Toluca en el Nemesio Diez | IMAGO7

Cabe mencionar que la segunda victoria trajo como resultado la victoria ante Toluca en el Nemesio Diez después de verse abajo en el marcador, al final remontaron de manera agónica ante uno de los rivales más duros que se han enfrentado.