El problema que se suscitó en el TSM ya cuenta con las resoluciones al respecto tras un par de días

Pumas pasa por un mal momento, el cual se ha agravado debido a la derrota sufrida en contra de Santos Laguna 2-0 en el Estadio TSM; sin embargo, otro de los detalles importantes de este encuentro es la bronca que hubo rumbo al final del partido, la cual ha desencadenado que Rodrigo Esteban Barrios, preparador físico de los Universitarios, ahora cuente con tres partidos de suspensión en la recta final del torneo.

Serán tres partidos en los cuales el miembro del cuerpo técnico no podrá ser parte de los elementos que salten a las bancas por haber aventado una botella de agua con dirección al banquillo de los rivales, quienes ya ganaban por un marcador de 2-0.

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Rodrigo Barrios recibe tres partidos de suspensión

La Comisión Disciplinaria dio a conocer las sanciones correspondientes al encuentro entre Santos Laguna y Pumas, donde uno de los castigos más severos fue para Rodrigo Esteban Barrios, preparador físico del conjunto universitario. El integrante del cuerpo técnico recibió tres partidos de suspensión por conducta violenta, luego de protagonizar uno de los momentos más tensos del compromiso disputado en el Estadio TSM.

De acuerdo con el reporte disciplinario, Barrios fue expulsado por lanzar una botella de agua hacia la zona del banquillo rival, acción que provocó una bronca entre integrantes de ambos equipos durante los minutos finales del encuentro. La sanción impedirá que el preparador físico esté presente en las bancas durante los próximos tres compromisos de Pumas.

Banca de Santos en el juegos vs Pumas del Apertura 2026 | IMAGO7

La imagen del castigo también quedó reflejada en el reporte disciplinario de la Liga MX, donde aparecen las amonestaciones para Esteban Solari, Robert Morales y César Huerta, además de la expulsión de Rodrigo Barrios. El preparador físico fue el único integrante del cuerpo técnico universitario que recibió una sanción de esta magnitud, luego de los incidentes registrados ante Santos Laguna.

Pumas tomará medidas tras la polémica arbitral ante Santos Laguna

La derrota por 2-0 ante Santos Laguna no solamente dejó a Pumas con una nueva preocupación en la tabla de posiciones, sino que también provocó una fuerte inconformidad con el arbitraje de Guillermo Pacheco Larios. La expulsión de Nathan Silva apenas al inicio del encuentro y el penalti señalado a favor de los Guerreros fueron las principales decisiones que generaron molestia en el conjunto universitario.

De acuerdo con distintos reportes, el Club Universidad Nacional presentará una protesta ante la Comisión Disciplinaria por el trabajo arbitral, además de buscar que se revise la expulsión del defensor brasileño. La intención de los auriazules es que Nathan Silva pueda estar disponible para el siguiente compromiso ante Tigres, aunque la resolución dependerá de las autoridades correspondientes.

Sanciones para Pumas post Jornada 13 | Captura de pantalla