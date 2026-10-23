Hugo Sánchez, en su etapa como jugador de Pumas | MEXSPORT

El Pentapichichi debutó con Pumas ante Tigres

Hace 50 años, Hugo Sánchez comenzaba a escribir una historia que lo convertiría en uno de los futbolistas más importantes del balompié mexicano. Sin embargo, aquel México que lo vio debutar en 1976 era muy diferente al que hoy conocemos. No había celulares, internet ni redes sociales, y el país atravesaba un momento político y económico que marcaría su historia.

En aquel entonces, México era gobernado por Luis Echeverría Álvarez, quien estaba por concluir su sexenio. El 1 de diciembre de 1976, José López Portillo asumiría la Presidencia de la República, en un país que mantenía al Partido Revolucionario Institucional (PRI) como fuerza política dominante.

Hugo Sánchez, en su etapa como jugador de Pumas | MEXSPORT

¿Qué era diferente en México?

La vida cotidiana también era distinta. Las familias se comunicaban a través de teléfonos fijos de disco y, para enviar mensajes a distancia, todavía se recurría al telégrafo.

Las computadoras personales no formaban parte de los hogares y la información deportiva no llegaba de manera inmediata como sucede actualmente, con transmisiones en vivo y publicaciones en redes sociales.

Hugo Sánchez, en su etapa como jugador de Pumas | MEXSPORT

La música en la época del debut de Hugo Sánchez

En las calles y los hogares mexicanos, la música acompañaba aquella época. Las baladas románticas dominaban buena parte de las estaciones de radio, con voces como Camilo Sesto, Miguel Gallardo y Juan Gabriel.

Hugo Sánchez con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Mientras Hugo Sánchez daba sus primeros pasos en el futbol profesional, México enfrentaba una complicada situación económica. En 1976, el peso sufrió una devaluación histórica, después de mantenerse durante años en una paridad de 12.50 pesos por dólar. La moneda mexicana perdió estabilidad y el cambio superó los 20 pesos por dólar.