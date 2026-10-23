El central brasileño fue expulsado frente a Santos apenas al minuto de juego

Nathan Silva fue expulsado ante Santos, por un empujón en el área que fue considerado suficiente para señalar penalti y mostrar la tarjeta roja. La molestia de Pumas fue evidente y la apelación procedió para que el central brasileño esté disponible para la siguiente fecha.

¿Por qué le retiraron la expulsión a Nathan Silva?

Para la Comisión Disciplinaria, la jugada no era manifiesta de gol, por lo que no era acreedora a una tarjeta roja. Con esto, Pumas apunta a estar completo para disputar un duelo clave en su calendario.

Nathan Silva, jugador de Pumas, previo a un partido de Liga MX | IMAGO7

La expulsión a Silva condicionó el partido para Pumas, al quedarse con uno menos desde muy temprano, además del penalti que lo puso abajo en el marcador. Después del encuentro, Esteban Solari expresó la frustración por la situación que los alejó de un buen resultado.

Incluso, el central salió molesto del partido por la decisión considerada errónea y perjudicial para el equipo, misma sensación que el resto de la plantilla, entre ellos César Huerta, quien compartió su disgusto por el trabajo arbitral.

Nathan Silva, jugador de Pumas, previo a un partido de Liga MX | IMAGO7

Equipo completo para Solari ante Tigres

Solari podrá tener a su defensa titular disponible, una buena noticia para él, en un momento en el que ya encontró a sus mejores hombres y que poco a poco se ven más cómodos con el sistema que pretende el Tano.

Ante Tigres será un duelo de alta importancia para sus aspiraciones a clasificar a Liguilla. El margen es cada vez menor para Pumas y una victoria es lo único que lo mantendrá en la pelea.