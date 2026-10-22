¡Inconformes! Pumas tomará acciones por el polémico arbitraje en el duelo ante Santos

Esteban Solari reclamando al cuarto árbitro en el juego ante Santos | IMAGO7

Tras la tarjeta roja a Nathan Silva y penalti en contra, el conjunto auriazul salió insatisfecho con el trabajo arbitral

Habrá protesta. Después del duelo entre Santos y Pumas, que concluyó 2-0 a favor de los Guerreros, el Club Universidad Nacional salió inconforme con el trabajo arbitral, debido al señalamiento del penalti, que además fue sancionado con tarjeta roja para Nathan Silva.

Pumas se sintió perjudicado por el arbitraje

Con información de René Tovar, Pumas presentará su protesta a la Comisión Disciplinaria por el trabajo arbitral, liderado por Guillermo Pacheco, pues el equipo se sintió perjudicado por la decisión del penalti apenas al primer minuto de juego.

Esteban Solari, tras el encuentro ya había comentado que seguramente iban a protestar, además de apelar la decisión de la expulsión a Nathan Silva y que el brasileño pueda estar disponible para el partido contra Tigres de este sábado.

Jugadores de Pumas reclamando penal en contra y roja contra Nathan Silva | IMAGO7

En Infiltrados, Beto Bernard, colaborador de RÉCORD, contó que Pumas ya tenía lista la protesta desde las dos de la mañana, pero estaban a la espera de los abogados del club a que saliera el reporte de la Comisión de Arbitraje.

Para Pumas, el condicionamiento de tener uno menos y un penalti en contra fue difícil de sobrellevar, especialmente por la urgencia de puntos, necesarios para meterse a los primeros ocho puestos del torneo.

Esteban Solari reclamando la roja y penal en contra de su equipo en el juego ante Santos | IMAGO7