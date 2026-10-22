Hugo Sánchez, en su etapa como jugador de Pumas | MEXSPORT

La leyenda mexicana cumple 50 años de su debut profesional

Después de 50 años de su debut profesional, que se cumplen este viernes, Hugo Sánchez continúa como el mejor jugador en la historia del país, debido a sus logros tanto en el futbol mexicano como en el mundo, especialmente por su paso en el Real Madrid.

¿Cómo llegó Hugo Sánchez al Real Madrid?

Después de destacar con Pumas, Hugo Sánchez dio el paso a Europa, con el Atlético de Madrid, donde poco a poco se ganó el respeto del público español, que en esos tiempos discriminaba al mexicano por sus orígenes. Sus goles hicieron cambiar la percepción de la grada.

Después de su buen rendimiento con los Colchoneros, Real Madrid tocó la puerta para ficharlo. En julio de 1985, Sánchez regresó a Pumas de manera simbólica para que los Merengues no tuvieran que negociar con su acérrimo rival y poder incorporar al mexicano.

La chilena de Hugo Sánchez como jugador de Real Madrid | ESPECIAL

Los logros de Hugo Sánchez en el Madrid

Con el Real Madrid, Hugo hizo historia para convertirse en el 'Pentapichichi', es decir ganó cinco veces el Trofeo Pichichi, que se le otorga al máximo goleador de la Primera División de España. Fue uno con el Atleti y cuatro más con los Merengues.

El Penta ganó cinco ligas consecutivas con el Real Madrid y dentro de la institución lo consideran uno de los mejores futbolistas en la historia, por su efectividad. En 282 encuentros oficiales marcó 208 goles.

Solo Telmo Zarra y Lionel Messi tienen más trofeos Pichichi, con seis y ocho respectivamente, pero el mexicano tiene un gran mérito por conseguir cuatro de forma consecutiva.

Hugo Sánchez, en su etapa en el Real Madrid | MEXSPORT

Los 38 goles de primer toque de Hugo Sánchez

Además, Sánchez obtuvo un récord impresionante de 38 goles de primer toque, en la Temporada 1989-90 con el Real Madrid. El mexicano se hizo especialista en los tiros de chilena, por lo que en esa temporada acostumbró a la grada a ver auténticos golazos.

Además de las cinco ligas, Hugo levantó una Copa del Rey, tres Supercopas de España y una Copa de la UEFA, que respaldan su influencia en el equipo para obtener trofeos importantes en la historia de la institución.

Leyenda en México y leyenda en el equipo más grande de la historia del futbol, Real Madrid, donde todavía lo recuerdan y lo consideran uno de los mejores futbolistas que ha pasado por el club.