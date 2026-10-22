Los futbolistas universitarios cuestionaron severamente al silbante Guillermo Pacheco por la temprana expulsión del zaguero brasileño

La frustración se apoderó del vestidor auriazul tras consumarse la quinta derrota de Pumas en el campeonato al caer 2-0 en su visita a Santos Laguna. Al finalizar el compromiso en la comarca lagunera, los futbolistas del conjunto universitario rompieron el silencio para cuestionar duramente la labor del árbitro central, Guillermo Pacheco, cuya decisión de expulsar a Nathan Silva apenas al minuto 2 del encuentro terminó por condicionar por completo el desarrollo y resultado del partido.

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¿Qué dijeron César 'Chino' Huerta y Nathan Silva sobre el polémico arbitraje en Torreón?

Antes de abordar el autobús del equipo en el Estadio TSM, César 'Chino' Huerta no ocultó su molestar al ser cuestionado sobre cómo afectó al plantel disputar prácticamente todo el duelo con diez hombres. "Al minuto 1 no pueden marcar eso, pero ni modo... Al final todo se equilibra", sentenció de forma contundente el atacante mexicano.

César 'Chino' Huerta, jugador de Pumas, en festejo de gol ante Cruz Azul | IMAGO7

Por su parte, el propio Nathan Silva, quien vio la tarjeta roja tras cometer la falta que derivó en la pena máxima con la que los Guerreros tomaron la ventaja, ofreció su versión sobre la jugada ante los micrófonos de ESPN. "Condicionaron el partido. Para mí no es penal, para mí no es roja. El árbitro tomó esa decisión", aseveró el defensor central brasileño.

Pese a la controversia, el zaguero aprovechó la oportunidad para reconocer y agradecer la entrega de sus compañeros por el desgaste físico realizado en el terreno de juego: "Felicitar a los muchachos por la entrega, por la lucha, corrieron muchísimo con un hombre menos. Nosotros 11 contra 11 teníamos gran posibilidad de salir de aquí con tres puntos", añadió el zaguero.

Jugadores de Pumas reclamando penal en contra y roja contra Nathan Silva | IMAGO7