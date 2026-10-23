El emotivo mensaje que Pumas dedicó a Hugo Sánchez tras cumplirse 50 años de su debut en Primera División

El conjunto universitario rendirá homenaje a la máxima leyenda del futbol mexicano en el Estadio Olímpico Universitario

Este 23 de octubre se cumplen exactamente 50 años del debut profesional de Hugo Sánchez, la figura más emblemática en la historia del futbol mexicano y nombrado el mejor jugador de la Concacaf en el Siglo XX. Para conmemorar esta fecha dorada, Pumas dedico un emotivo mensaje en redes sociales al 'Pentapichichi', celebrando su regreso al césped del Estadio Olímpico Universitario antes de recibir un homenaje oficial en la Jornada 14 del Apertura 2026.

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A través de sus canales oficiales, el club auriazul compartió imágenes del exdelantero pisando la cancha de C.U. acompañado de unas palabras que erizaron la piel de la afición felina:

Donde todo empezó. A 50 años de su debut profesional con la camiseta auriazul, Hugo Sánchez regresó a la que siempre será su casa: el Estadio Olímpico Universitario. Recorrer este césped es revivir el génesis de una leyenda que conquistó el mundo entero, pero que siempre llevó a Pumas en el corazón. Aquí nació el sueño del Niño de Oro. '¡Que te lo digo yo!'.

De acuerdo con fuentes al interior de la institución, el ídolo auriazul fue invitado de honor para recibir un homenaje frente a la afición este sábado a las 21:10 horas, en el duelo donde Pumas se medirá ante Tigres, un rival con un significado sumamente especial en su carrera.

¿Cómo fue el histórico debut de Hugo Sánchez con Pumas en 1976?

Fue un sábado 23 de octubre de 1976 cuando un joven 'Niño de Oro', recién cumplida la mayoría de edad y tras siete años formándose en la cantera universitaria desde 1969, pisó por primera vez una cancha de Primera División en la Jornada 7 de la temporada 1976-77.

Su primer partido: El escenario fue el Estadio Universitario y, curiosamente, el rival fue Tigres. Hugo ingresó de cambio al minuto 25 enviado por el técnico Jorge Marik en sustitución del brasileño Geraldo Cándido, participando en la victoria auriazul 1-0 con gol de penal de Evanivaldo Castro 'Cabinho'.

Hugo Sánchez, en su etapa como jugador de Pumas, en un duelo con Tecos. | MEXSPORT

Su primer gol: Cinco meses después, el 27 de marzo de 1977, Sánchez Márquez firmó su primera anotación oficial con una soberbia ejecución de tiro libre de zurda en el Estadio Azteca ante el América.