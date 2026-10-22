América se afianza en el liderato absoluto, Chivas y Cruz Azul acechan en la parte alta, mientras Santos Laguna firma un paso arrollador en busca de puestos de clasificación

La Jornada 13 del Apertura 2026 llegó a su fin y la Liga MX entra en su recta más apasionante. A tan solo cuatro fechas de culminar la Fase Regular, la lucha por amarrar un boleto directo a la Liguilla y asegurar puestos de Play-In está al rojo vivo.

Las Águilas del América se consolidan como líderes absolutos con 27 puntos tras golear 5-2 al Atlas. En el segundo escalón se ubica el Rebaño Sagrado con 23 unidades luego de vencer por la mínima al Necaxa en el Estadio Akron, superando por diferencia de goles a Cruz Azul (3°). Les siguen de cerca Toluca (4° con 22 pts), León (5° con 21 pts) y Atlas (6° con 21 pts), cerrando la zona alta junto a Monterrey (7° con 20 pts) y Querétaro (8° con 20 pts).

Por su parte, Santos Laguna se mantiene 9° con 19 puntos, acechando la clasificación a solo una unidad de distancia tras ligar una impresionante racha de victorias.

Pumas, Tigres y Pachuca en picada: La dura batalla en la parte baja de la tabla

A diferencia de la racha positiva que atraviesa Santos Laguna, la parte baja de la clasificación refleja una seria crisis para varios contendientes habituales a la Liguilla. Tijuana (10°) se mantiene en la orilla con 17 puntos, mientras que Pumas (11°), Atlético de San Luis (12°) y Puebla (13°) están estancados con 16 unidades, complicando seriamente sus aspiraciones de repechaje.

Santos Laguna se mete a lugares de Liguilla | Imago7

La situación se vuelve aún más crítica para instituciones como Tigres (14°) y Atlante (15°), ambas igualadas en 14 puntos, seguidos por Pachuca (13 pts), un descolorido Necaxa (9 pts) y el fondo de la tabla que pertenece en soledad a FC Juárez con apenas 4 unidades.

Así marcha la Tabla General de la Liga MX (Apertura 2026): Posiciones completas al 22 de octubre