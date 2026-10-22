Tras derrotar a Pumas en la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX, Santos Laguna sumó su sexto triunfo consecutivo y aprovechó el momento para lanzar una broma dirigida al famoso seguidor del Manchester United, Frank Ilett, conocido en las plataformas digitales como The United Strand.
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Mediante su cuenta oficial, el club publicó una imagen editada del aficionado británico portando la camiseta de los ‘Guerreros' y sin cabello, en alusión directa al reto viral que él mismo adoptó en octubre de 2024.
El reto que inspiró a los Guerreros
El seguidor del conjunto inglés prometió no cortar su cabello hasta que su equipo lograra cinco triunfos en fila. Debido a la mala racha de los Red Devils, el aficionado acumuló una enorme longitud de cabello a lo largo de dos años sin conseguir el objetivo, quedándose cerca a inicios de 2026 cuando hilaron cuatro victorias antes de empatar contra el West Ham.
Por otro lado, el cuadro dirigido por Renato Paiva alcanzó las 19 unidades y se instaló en la pelea por puestos de liguilla. Después de concretar la victoria frente a la escuadra universitaria, el club lagunero ironizó con la situación del creador de contenido, mientras prepara el siguiente duelo contra Xolos para buscar el séptimo triunfo al hilo.