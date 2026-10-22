Santos Laguna acumuló su sexta victoria consecutiva en la Liga MX después superar a Pumas y utilizó el triunfo para burlarse en redes sociales de un famoso seguidor del Manchester United

Tras derrotar a Pumas en la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX, Santos Laguna sumó su sexto triunfo consecutivo y aprovechó el momento para lanzar una broma dirigida al famoso seguidor del Manchester United, Frank Ilett, conocido en las plataformas digitales como The United Strand.

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Mediante su cuenta oficial, el club publicó una imagen editada del aficionado británico portando la camiseta de los ‘Guerreros' y sin cabello, en alusión directa al reto viral que él mismo adoptó en octubre de 2024.

El reto que inspiró a los Guerreros

El seguidor del conjunto inglés prometió no cortar su cabello hasta que su equipo lograra cinco triunfos en fila. Debido a la mala racha de los Red Devils, el aficionado acumuló una enorme longitud de cabello a lo largo de dos años sin conseguir el objetivo, quedándose cerca a inicios de 2026 cuando hilaron cuatro victorias antes de empatar contra el West Ham.

Santos celebrando gol de triunfo frente a Pumas | MEXSPORT