Carlos Acevedo elimina los rumores que lo colocaban en el futbol europeo y asegura la permanencia de su capitán en la Comarca Lagunera

La directiva de Santos Laguna dio un golpe sobre la mesa en la planificación deportiva a largo plazo al asegurar la continuidad de su máxima figura en el terreno de juego. El guardameta y capitán albiverde, Carlos Acevedo, extendió su vínculo contractual con el conjunto de la Comarca Lagunera, comprometiéndose con la institución hasta 2030.

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Con este anuncio, el club despeja cualquier incertidumbre respecto al futuro del arquero mexicano, cuyo nombre había estado sonando con fuerza en el mercado internacional y en el radar del balompié del Viejo Continente, específicamente vinculado con el Rayo Vallecano.

El anuncio oficial se dio previo al silbatazo inicial del encuentro frente a Pumas, el cual ganaron por 2-0. Las pantallas gigantes del Estadio TSM proyectaron la extensión de contrato por cuatro años más y desataron la ovación de los asistentes en el recinto lagunero.

Lagunero desde la cuna

Formado de manera íntegra en las fuerzas básicas del club, Acevedo se ha consolidado como el estandarte y el rostro representativo del equipo de Torreón. A lo largo de los años, su entrega bajo los tres postes y su liderazgo dentro del vestidor lo convirtieron en un pilar indiscutible para la institución.

Carlos Acevedo en celebración con Santos en la Liga MX | IMAGO 7