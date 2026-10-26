Xolos de Tijuana vs Santos EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 14: Transmisión, goles y resultado

GOOOOOL - marca Ignacio Rivero
¡G O O O O O O L! - ¡Marca Ignacio Rivero!
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Actualizado a 21:36 - 25 de octubre de 2026
Los Xolos de Tijuana recibirán a Santos Laguna en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, en un encuentro que contiene a la mejor racha de la actualidad en la competencia
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¡G O O O O O O L! - ¡Marca Ignacio Rivero!
G O O O O O L - ¡Francisco Gonzalez marca con asistencia de Adonis Preciado!
Los Xolos abren el marcador y se encaminan para mantener la ventaja del partido
El árbitro da inicio al encuentro.
Los XI iniciales de Santos
El Once de los locales
El enfrentamiento presenta a dos equipos que atraviesan momentos completamente diferentes. Mientras los de la Comarca presumen una racha de seis victorias consecutivas, los dirigidos por Sebastián 'Loco' Abreu acumulan cinco compromisos sin ganar, situación que aumenta la presión sobre el conjunto fronterizo en su búsqueda por mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación...