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Sigue al Tijuana vs Santos Laguna en vivo

Liga MXEstadio Caliente Xoloitzcuintles
TijuanaTijuana
EN VIVO
2-0
1ª mitad
Santos LagunaSantos Laguna
ResumenCobertura En Vivo

Xolos de Tijuana vs Santos EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 14: Transmisión, goles y resultado

Xolos de Tijuana vs Santos EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 14: Transmisión, goles y resultado
Estephani Carrera
20:34 - 25 de octubre de 2026

Actualizado a 21:36 - 25 de octubre de 2026

Los Xolos de Tijuana recibirán a Santos Laguna en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, en un encuentro que contiene a la mejor racha de la actualidad en la competencia

Filtrar por:

18Gol
Escudo del equipo
2-0

GOOOOOL - marca Ignacio Rivero

¡G O O O O O O L! - ¡Marca Ignacio Rivero!

13Gol
Escudo del equipo
2-0

GOOOOOL - marca Francisco Gonzalez

G O O O O O L - ¡Francisco Gonzalez marca con asistencia de Adonis Preciado!

12'

Los Xolos abren el marcador y se encaminan para mantener la ventaja del partido

Santos Laguna

Santos Laguna saca, y da comienzo el partido.

Santos Laguna

El árbitro da inicio al encuentro.

Los XI iniciales de Santos

El Once de los locales

El enfrentamiento presenta a dos equipos que atraviesan momentos completamente diferentes. Mientras los de la Comarca presumen una racha de seis victorias consecutivas, los dirigidos por Sebastián 'Loco' Abreu acumulan cinco compromisos sin ganar, situación que aumenta la presión sobre el conjunto fronterizo en su búsqueda por mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación...

https://www.record.com.mx/historia/donde-ver-xolos-vs-santos-canales-y-hora-del-partido-2026102507160474455

Jugadores de Xolos celebrando su anotación ante Toluca | IMAGO7
Jugadores de Xolos celebrando su anotación ante Toluca | IMAGO7