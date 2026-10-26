Xolos de Tijuana vs Santos EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 14: Transmisión, goles y resultado

El enfrentamiento presenta a dos equipos que atraviesan momentos completamente diferentes. Mientras los de la Comarca presumen una racha de seis victorias consecutivas, los dirigidos por Sebastián 'Loco' Abreu acumulan cinco compromisos sin ganar, situación que aumenta la presión sobre el conjunto fronterizo en su búsqueda por mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación...