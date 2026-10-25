¿Dónde ver Xolos vs Santos? Canales y hora del partido de la Jornada 14 de Liga MX

El equipo de 'Morita' recibe al club más enrachado en la actualidad dentro del Apertura 2026

Los Xolos de Tijuana recibirán a Santos Laguna en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, en un encuentro que contiene a la mejor racha de la actualidad en la competencia. Para ver este partido, se deberán sintonizar las señales de Fox, ya sea su canal en televisión (502 en Izzi y Sky, 301 en Megacable y 526 en Totalplay), o en su aplicación Fox One.

El enfrentamiento presenta a dos equipos que atraviesan momentos completamente diferentes. Mientras los de la Comarca presumen una racha de seis victorias consecutivas, los dirigidos por Sebastián 'Loco' Abreu acumulan cinco compromisos sin ganar, situación que aumenta la presión sobre el conjunto fronterizo en su búsqueda por mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Santos Laguna atraviesa uno de sus mejores momentos del Apertura 2026, después de conseguir seis triunfos consecutivos que le permitieron escalar hasta la novena posición de la clasificación general. Los Guerreros llegan motivados tras imponerse 2-0 a los Pumas de la UNAM, resultado que confirmó su buen momento futbolístico y sus aspiraciones de acercarse a los puestos de clasificación directa.

Por su parte, Xolos de Tijuana suma cuatro empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros, una racha que ha complicado sus aspiraciones en el torneo. En su compromiso más reciente, el equipo de Sebastián Abreu rescató un empate 2-2 frente a Toluca, demostrando capacidad de reacción, aunque también evidenció problemas defensivos que deberá corregir para aprovechar su condición de local.

Jugadores de Xolos celebrando su anotación ante Toluca | IMAGO7

¿Dónde ver el duelo de Xolos y Santos?

Fecha : Domingo 25 de octubre

Sede : Estadio Caliente

Horario : 9:10 PM (tiempo del centro de México)

Dónde ver: Fox (502 en Izzi y Sky, 301 en Megacable y 526 en Totalplay), Fox One.