Javier Aguirre se defiende de los señalamientos en España y recuerda su apuesta por Gilberto Mora

Conferencia de prensa de Aguirre previo a debut con el Valencia | valenciacf.com

El Vasco respondió con el caso del jugador de Xolos en la Copa del Mundo debido a las críticas por el poco uso de jóvenes en territorio ibérico

En medio de la apremiante lucha del Valencia por salir de los puestos de descenso en LaLiga, el estratega mexicano Javier Aguirre respondió en rueda de prensa a las críticas sobre la escasa participación de los futbolistas de la cantera. El Vasco defendió su trayectoria al recordar su confianza en la juventud con el caso de Gilberto Mora, a quien convocó a la Copa del Mundo con apenas 17 años.

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El Vasco frena las críticas en el Valencia

Lejos de esquivar el tema, el Vasco dejó en claro que su postura respecto a la alineación de futbolistas de fuerzas básicas y desestimó cualquier etiqueta sobre el origen de los jugadores:

Javier Aguirre dirige el partido de Valencia ante Athletic de Bilbao | valenciacf.com

En seis equipos he hecho debutar a cerca de 30 o 35 jugadores. Jugué el Mundial con un chico de 17 años. Si el jugador está bien, juega. No es un tema de que sean canteranos o no. El equipo está necesitado de puntos y en descenso; cuando decida que jueguen, lo harán

Con la mira en corregir el rumbo en LaLiga

Por otra lado, con la urgencia de sumar de a tres para respirar en la clasificación y escapar de la zona roja, Aguirre reconoció el peso histórico de la institución naranjera y reiteró su compromiso absoluto por devolver al club al protagonismo que exige su afición, agradeciendo el respaldo que ha recibido desde su llegada al futbol español.

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