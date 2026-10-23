Peter Lim traspasó el 42 por ciento del equipo de Mestalla a Pitchwise Holdings

¡Cambios en Mestalla y para Javier Aguirre! Después de la llegada del entrenador mexicano a Valencia tras los malos resultados del equipo en las primeras jornadas de LaLiga, Peter Lim, dueño de los Murciélagos, vendió el 42 por ciento del equipo Pitchwise Holdings, consorcio estadounidense.

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A pesar de esta desinversión, el magnate singapurense continuará conservando la mayoría accionarial, mientras que el grupo inversor asumirá lo que el club define como "una participación minoritaria significativa". Aunque no se han desvelado las cifras exactas del traspaso de títulos, la operación sitúa la valoración global de la entidad centenaria en 1.250 millones de euros y contempla una inyección inmediata de 100 millones de euros de nuevo capital para su inversión directa en el proyecto.

Javier Aguirre dirige el partido de Valencia ante Athletic de Bilbao | valenciacf.com

Pitchwise Holdings se presenta como una alianza de family offices e inversores institucionales de perfil a largo plazo. Al frente de este consorcio se sitúan Ann Rodriguez y Corey Woolfolk, dos ejecutivos con dilatada trayectoria en la industria deportiva. En el grupo de inversores figuran personalidades destacadas del sector financiero internacional como George Roberts y Henry Kravis -cofundadores y copresidentes ejecutivos de la firma KKR-, además de Penner Sports Group.

En el ámbito de la gobernanza, el Valencia atribuye el liderazgo de la operación a Kiat Lim, hijo de Peter Lim y actual consejero del club. Kiat continuará ejerciendo la presidencia en el marco de la nueva estructura corporativa, en la que compartirá responsabilidades directivas junto a Ann Rodriguez y Corey Woolfolk.

Valencia vs. Athletic Bilbao | x:@Valencia

¿Cómo le ha ido al Valencia con Javier Aguirre al mando?

El Vasco llegó al conjunto español como un bomberazo, como ha sido un habitué en su carrera. En dos partidos dirigidos con el equipo de Mestalla, Javier Aguirre solamente ha logrado dos empates en LaLiga.

Su primer duelo fue ante el Racing Santander, que terminó 2-2; mientras que el último, su debut en casa, terminó con una igualada sin goles ante el Athletic de Bilbao. El próximo encuentro será ante el Villarreal, en busca de sumar su primera victoria.