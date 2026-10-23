¿Qué fue del once que acompañó a Hugo Sánchez en su debut con Pumas?

El 23 de octubre de 1976, el Pentapichichi disputó sus primeros minutos con el equipo universitario

Antes de convertirse en una leyenda del futbol mexicano y brillar en Europa, Hugo Sánchez dio sus primeros pasos como profesional con Pumas. El delantero debutó el sábado 23 de octubre de 1976, en la Jornada 7 de la temporada 1976-77, cuando el conjunto universitario visitó a Tigres en el Estadio Universitario.

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El entonces técnico húngaro Jorge Marik mandó al campo a Enrique Vázquez del Mercado en la portería; Genaro Bermúdez, Ernesto Cervantes, Héctor Sanabria y Jesús ‘Camarón’ Iturralde en la defensa; Jorge Vergara, Spencer Coelho y Ladislao Domínguez en el mediocampo, además de Juan José Muñante, Evanivaldo Castro ‘Cabinho’ y Geraldo Cándido en el ataque.

Jorge Marik, entrenador de Pumas, dando indicaciones en el Olímpico Universitario | MEXSPORT

Hugo comenzó en la banca, pero ingresó al minuto 25 en lugar de Geraldo Cándido, con el marcador todavía sin goles. Finalmente, Pumas se llevó la victoria por 1-0 gracias a un penalti convertido por Cabinho al minuto 66.

Cabinho y Muñante, las figuras del equipo

Entre los nombres de aquella alineación destacó Cabinho, uno de los grandes goleadores de la historia del futbol mexicano, debido a que con Pumas conquistó cuatro títulos de goleo consecutivos y fue una pieza fundamental para conseguir el campeonato de Liga de la temporada 1976-77. Además, se le atribuyen 151 goles con la camiseta universitaria.

Cabinho saluda a los seguidores Felinos | MEXSPORT

Otro referente fue Juan José ‘La Cobra’ Muñante, extremo peruano reconocido por su velocidad y capacidad ofensiva. También formó parte del equipo que conquistó el primer título de Liga de Pumas en 1977.

En el mediocampo apareció Spencer Coelho, futbolista brasileño que integró aquella generación universitaria. Junto a ellos estuvieron jugadores como Vázquez del Mercado, Bermúdez, Cervantes, Sanabria, Iturralde, Vergara y Domínguez, quienes completaron el once inicial.

Juan José ‘La Cobra’ Muñante en un entrenamiento con Pumas | MEXSPORT

Hugo Sánchez conquistó Europa

Después de destacar con Pumas, Hugo Sánchez dio el salto al futbol europeo con el Atlético de Madrid, donde jugó entre 1981 y 1985, antes de fichar por el Real Madrid. Con el conjunto merengue vivió la etapa más exitosa de su carrera: disputó 282 partidos oficiales y marcó 208 goles, de acuerdo con los registros de Transfermarkt.

Además, conquistó cinco Ligas de España consecutivas, dos Copas del Rey, tres Supercopas de España y una Copa de la UEFA, en 1986.

En el plano individual, el mexicano ganó cinco trofeos Pichichi como máximo goleador de LaLiga: uno con el Atlético y cuatro con el Real Madrid.