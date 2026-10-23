El día que Hugo Sánchez lloró al recordar la muerte de su hijo: “El vuelo más jodido de mi vida”

El Pentapichichi habló sobre uno de los momentos más tristes de su vida

Hugo Sánchez recordó uno de los episodios más dolorosos de su vida durante la serie documental Hugo Sánchez: Gol y Gloria, disponible en Prime Video.

El histórico delantero se encontraba en un avión rumbo a la Ciudad de México cuando su esposa recibió una llamada de la esposa de su representante.

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“Fue ese maldito 8 de noviembre del 2014, cuando me avisan que había dos cuerpos en Polanco y uno de ellos era Hugo. Me quedé paralizado”, recordó Sánchez, quien hizo una pausa antes de continuar con su relato.

“Le dije a mi esposa: ‘No me pude contener. El vuelo más jodido que he viajado en mi vida fue ese, tres malditas horas de viaje de Tijuana a México y me la pasé llorando todo el viaje’”, relató.

Al llegar al aeropuerto, Sánchez buscó comunicarse con su representante para confirmar la información. En medio de la incertidumbre, recordó que las escaleras eléctricas le parecieron eternas antes de entrar a un baño, donde finalmente le confirmaron que su hijo había fallecido.

Hugo Sánchez previo al sorteo del Mundial 2026 | MEXSPORT

“Llegué al aeropuerto y lo primero que hice fue coger el teléfono para hablar con mi representante. Esas escaleras eléctricas me parecieron eternas y, al bajar, me metí al baño. Me confirmaron que sí era Hugo”, contó.

Con lágrimas, reconoció que pensaba que él moriría primero, una idea que volvió a mencionar al recordar la tragedia.

“Yo me quería ir antes, pero no entiendo por qué el primero se fue él. Yo me quería ir antes que él. Mi vida ha sido otra”, mencionó.