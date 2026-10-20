Las entradas convencionales parten de mil 597 pesos y los paquetes VIP alcanzan los 22 mil 800 pesos / FB: u2

La banda irlandesa regresará a la Ciudad de México con dos conciertos en el Estadio GNP Seguros

Los seguidores de U2 en México ya pueden comenzar a hacer cuentas. La agrupación irlandesa encabezada por Bono regresará al país en febrero de 2027 con dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, y los precios difundidos para las diferentes zonas muestran que habrá alternativas desde mil 597 pesos, aunque quienes quieran acceder a algunas de las experiencias VIP tendrán que desembolsar hasta 22 mil 800 pesos.

Las presentaciones forman parte de The Greatest Show On Earth World Tour y están programadas para los días 23 y 26 de febrero de 2027, además de que tendrán a Beck como invitado especial. La expectativa por el regreso de U2 aumenta conforme se acerca el inicio de las diferentes preventas, por lo que conocer previamente el costo de cada sección puede ser fundamental para decidir cuánto gastar.

Los seguidores de U2 en México ya pueden comenzar a hacer cuentas para sus boletos / FB: u2

¿Cuánto cuestan los boletos de U2 en México 2027?

De acuerdo con el mapa de precios difundido por Ocesa Total, las entradas convencionales presentan diferencias importantes dependiendo de la ubicación dentro del Estadio GNP Seguros. La opción más económica comienza en mil 597 pesos, mientras que entre los boletos regulares existen localidades que alcanzan los 8 mil 959 pesos.

Para Naranja C, aparecen tres precios: mil 597, mil 917 y 2 mil 396 pesos. La zona Verde C contempla entradas de 2 mil 341, 3 mil 044 y 3 mil 746 pesos, mientras que para Coca-Cola los costos difundidos son de 3 mil 135, 4 mil 076 y 4 mil 702 pesos.

En Verde B, los seguidores podrán encontrar localidades de 4 mil 375, 5 mil 688 y 6 mil 562 pesos. Por su parte, la sección GNP presenta algunos de los boletos convencionales más costosos, con precios de 5 mil 270, 7 mil 378 y 8 mil 959 pesos.

También aparecen localidades específicas como Golden Circle, con un precio de 6 mil 051 pesos, mientras que (RED), Premier A y Premier B tienen un costo de 3 mil 819 pesos cada una. Finalmente, las entradas para BOX y PCD —personas con discapacidad— aparecen en mil 835 pesos.

La agrupación irlandesa encabezada por Bono regresará al país en febrero de 2027 / FB: u2

¿Cuánto cuestan los paquetes VIP de U2?

Para quienes buscan una experiencia diferente, el desembolso aumenta considerablemente. Los paquetes VIP publicados contemplan distintas cantidades dependiendo de la ubicación seleccionada, con precios que comienzan cerca de los 10 mil pesos y llegan a superar los 22 mil.

En la zona (RED) aparece un paquete de 9 mil 920 pesos, mientras que Premier A y Premier B cuentan con opciones de 9 mil 903 pesos. La sección GNP ofrece una alternativa VIP de 12 mil 223 pesos.

Los precios más elevados corresponden a Golden Circle, donde se muestran dos paquetes: uno de 19 mil 996 pesos y otro de 22 mil 800 pesos. Esta última cantidad representa el boleto o paquete más caro dentro de la lista difundida para los conciertos de U2 en México.

Los boletos van desde mil 597 pesos hasta 22 mil 800 pesos / FB: u2

Lista de precios para ver a U2 en el Estadio GNP Seguros

Quienes ya estén calculando el presupuesto para febrero de 2027 deberán considerar los siguientes precios difundidos por zona: Naranja C: $1,597, $1,917 y $2,396

Verde C: $2,341, $3,044 y $3,746

Coca-Cola: $3,135, $4,076 y $4,702

Verde B: $4,375, $5,688 y $6,562

GNP: $5,270, $7,378 y $8,959

Golden Circle: $6,051

(RED): $3,819

Premier A: $3,819

Premier B: $3,819

BOX: $1,835

PCD: $1,835

En cuanto a los paquetes VIP, los precios publicados son de 9 mil 920 pesos para (RED); 9 mil 903 pesos para Premier A y Premier B; 12 mil 223 pesos para GNP; y 19 mil 996 o 22 mil 800 pesos para Golden Circle.

¿Cuándo son los conciertos de U2 en México?

U2 se presentará el 23 y 26 de febrero de 2027 en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México. Ambas fechas serán parte de la gira The Greatest Show On Earth World Tour y contarán con la participación de Beck como invitado especial.

El regreso representa una nueva oportunidad para que el público mexicano escuche en vivo a la banda liderada por Bono, por lo que se espera una alta demanda durante las diferentes etapas de venta.

¿Cuándo inicia la preventa para U2 en México?

La venta de boletos estará dividida en varias etapas durante octubre. Los primeros en tener oportunidad de comprar serán algunos de los suscriptores de U2.com, antes de dar paso a la preventa bancaria y posteriormente a la venta general.

El calendario anunciado es el siguiente: 19 de octubre de 2026: preventa para suscriptores de U2.com pertenecientes al grupo Feedback.

20 de octubre: preventa para suscriptores del grupo The Hype.

21 de octubre: preventa Banamex.

22 de octubre: venta de artista mediante Ticketmaster, con registro previo.

23 de octubre: venta general.

Las preventas destinadas a suscriptores y la venta general están contempladas para comenzar a las 10:00 horas, tiempo del centro de México. En el caso de quienes quieran participar en la venta de artista, será necesario haber completado previamente el registro correspondiente.

¿Dónde comprar boletos para U2 en México?