Hugo Sánchez, en su etapa como jugador de Pumas | MEXSPORT

Se cumplen 50 años de la primera aparición del Niño de Oro en el futbol profesional

Un 23 de octubre de 1976, la leyenda más grande del futbol mexicano realizó su debut profesional. Hugo Sánchez tuvo su primera aparición con Pumas hace exactamente 50 años, en una época que en el Club Universidad Nacional todo era diferente.

Así era Pumas hace 50 años

En aquellos años, Pumas todavía no había ganado ningún campeonato de liga, de hecho, el equipo venía de levantar la Copa México en la temporada 1974-75. Fue en esa misma campaña, 1976-77, que Universidad Nacional obtuvo su primer trofeo liguero.

Era la segunda temporada en la que el club lucía el Puma gigantesco en sus camisetas, luego de que en 1974, Manuel ‘Pajarito’ Andrade entregara ese mismo escudo que ha prevalecido e identificado a la institución durante 52 años.

La base del plantel era desde la Cantera, con jóvenes que también eran estudiantes y buscaban sobresalir en el futbol. Ese talento era mezclado con extranjeros de calidad como Evanivaldo Castro ‘Cabinho’.

Hugo Sánchez, en su etapa como jugador de Pumas, en un duelo con Tecos. | MEXSPORT

El equipo era dirigido por el técnico húngaro, Jorge Marik. Era apenas su primera temporada al mando del conjunto felino y realizó movimientos importantes que le dieron épocas gloriosas al la institución.

¿Cómo era la estructura de Pumas hace 50 años?

El presidente de Pumas en esa temporada era el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez Jr., junto con la dirigencia de la Asociación Civil conformada en 1975. Este organismo fue creado como una estrategia para sanar las finanzas de la institución, con Guillermo Soberón como el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ese movimiento rindió frutos rápidamente para que Pumas tuviera sus primeros trofeos, pero también para conformar a sus leyendas como Hugo Sánchez y Cabinho, quienes hicieron historia en el club con sus goles.

Hugo Sánchez, en su etapa como jugador de Pumas | MEXSPORT