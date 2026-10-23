América confirmó por medio de sus redes sociales que el jugador entrará al quirófano

¡Se encienden las alarmas en Coapa! Por medio de un comunicado en redes sociales, América confirmó que Raphael Veiga sufrió una lesión en el hombro, por lo que tendrá que ser operado en los próximos días.

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El jugador brasileño subió una historia a su cuenta de Instagram en Sao Paulo, lo que comenzó a generar grandes especulaciones. De acuerdo con Nosso Palestra, el mediocampista será operado en territorio brasileño.

Raphael Veiga llega a un partido de América en el Estadio Banorte | Imago7

¿Qué pasó con Raphael Veiga?

Raphael Veiga ha sido una incógnita a lo largo del Apertura 2026 con América. Pese a que el brasileño comenzó siendo titular con Guillermo Almada, las lesiones han mermado su participación en el semestre. En las últimas horas, el jugador brasileño compartió una foto desde Sao Paulo, en medio de su recuperación con las Águilas.

El mediocampista brasileño puso una foto en sus historias de Instagram con una vista hacia la ciudad paulista. La imagen llamó la atención, pero Veiga no compartió nada más, aunque ahora se conoce algo de sus razones.

Raphael Veiga, jugador del América| IMAGO7

Otras lesiones de Raphael Veiga

Veiga sufrió un golpe durante los entrenamientos de la semana pasada y el cuerpo técnico ha decidido no arriesgarlo. La intención es que el mediocampista esté en condiciones para la próxima seguidilla de tres partidos que las Águilas disputarán en el Banorte.

El conjunto azulcrema visitó el pasado miércoles el Estadio Jalisco, una cancha en la que suele obtener buenos resultados. Sin embargo, la baja del brasileño obligó a Guillermo Almada a modificar su esquema una vez más, con Carlos Álvarez y Alejandro Zendejas como alternativas.