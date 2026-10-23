Raphael Veiga llega a un partido de América en el Estadio Banorte | Imago7

El jugador brasileño utilizó sus redes sociales para mostrar el momento de regreso a su tierra

Raphael Veiga ha sido una incógnita a lo largo del Apertura 2026 con América. Pese a que el brasileño comenzó siendo titular con Guillermo Almada, las lesiones han mermado su participación en el semestre. En las últimas horas, el jugador brasileño compartió una foto desde Sao Paulo, en medio de su recuperación con las Águilas.

Por medio de su cuenta de Instagram, el mediocampista brasileño puso una foto en sus historias de Instagram con una vista hacia la ciudad paulista. La imagen llamó la atención, pero Veiga no compartió nada más.

La foto que compartió Raphael Veiga | Captura de pantalla

¿Por qué pudo haber estado Raphael Veiga en Sao Paulo?

El jugador brasileño pertenece todavía al Palmeiras, equipo del cual se despidió para emprender su aventura en México. Pese a que hay una latente posibilidad de que regrese al Verdao, no hay nada confirmado aún.

Diversos reportes en redes sociales han especulado que la presencia de Veiga en Brasil fue para ver al Palmeiras en las Semifinales en la Copa Libertadores; sin embargo, un reporte reciente del América confirmó que el jugador sufrió una lesión en el hombro, "confirmando" una versión que especuló que la razón de su estadía fue para ser intervenido.

Raphael Veiga con América | IMAGO7

La lesión de Raphael Veiga

Veiga sufrió un golpe durante los entrenamientos de la semana pasada y el cuerpo técnico ha decidido no arriesgarlo. La intención es que el mediocampista esté en condiciones para la próxima seguidilla de tres partidos que las Águilas disputarán en el Banorte.

El conjunto azulcrema visitó el pasado miércoles el Estadio Jalisco, una cancha en la que suele obtener buenos resultados. Sin embargo, la baja del brasileño obligó a Guillermo Almada a modificar su esquema una vez más, con Carlos Álvarez y Alejandro Zendejas como alternativas.