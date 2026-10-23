Las dos controvertidas decisiones que marcaron la brillante carrera de Hugo Sánchez

Hugo Sánchez es considerado uno de los mejores futbolistas mexicanos de todos los tiempos, pero su exitosa carrera también estuvo marcada por decisiones que dejaron heridas entre algunas aficiones. El histórico delantero protagonizó dos movimientos que siguen siendo recordados por la rivalidad entre los clubes involucrados: su salida del Atlético de Madrid para fichar por el Real Madrid y su llegada al América después de convertirse en una de las grandes figuras de Pumas.

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La primera polémica llegó en 1985, cuando el atacante mexicano dejó al Atlético de Madrid para incorporarse al Real Madrid, uno de sus máximos rivales. La operación generó inconformidad entre los seguidores rojiblancos, pues la directiva encabezada por Vicente Calderón se resistía a negociar directamente con el conjunto blanco. Finalmente, el traspaso se realizó mediante Pumas, club que funcionó como intermediario para concretar su llegada al Santiago Bernabéu.

Hugo Sánchez con el Real Madrid | MEXSPORT

Aunque su salida dolió a los aficionados del Atlético, el cambio representó el punto más alto de su trayectoria en Europa. Con el Real Madrid, Hugo disputó 282 partidos oficiales y anotó 208 goles, además de conquistar cinco títulos de Liga consecutivos entre 1986 y 1990. Su capacidad goleadora lo convirtió en una de las figuras más recordadas de la historia madridista, aunque para los seguidores colchoneros su fichaje con el eterno rival quedó como una espina difícil de olvidar.

La segunda controversia ocurrió en México. Hugo Sánchez surgió de las fuerzas básicas de Pumas y debutó con el primer equipo en 1976. Con los universitarios conquistó dos títulos de Liga, en las temporadas 1976-77 y 1980-81, antes de partir al futbol español. Sin embargo, tras su etapa en Europa, regresó al futbol mexicano para vestir la camiseta del América en la temporada 1992-93, una decisión que lo colocó del otro lado de una de las rivalidades más intensas del país.

Hugo Sánchez vistiendo la camiseta del América l MEXSPORT