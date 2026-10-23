El 10 blaugrana hizo una de las jugadas más representativas del futbol en una de las prácticas

El Clásico de LaLiga entre los dos equipos más importantes del futbol español, tiene varios detalles de los cuales hablar antes de que se juegue el partido, por lo que en este caso, cualquier pequeña situación que se de llamará la atención, como es el caso de una gran jugada de Lamine Yamal que hizo recordar el mejor gol de Maradona o uno de los mejores en la carrera de Leo Messi.

Llevándose a gran parte de sus compañeros de equipo y definiendo de muy buena manera frente a Dominik Livakovic fue como se llevó a cabo esta gran jugada por parte del español que buscará tomar revancha contra los Merengues por la derrota sufrida en contra de PSG a mitad de semana.

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¿Cómo fue la jugada de Lamine?

A pesar de que el video compartido por el Barcelona dura muy poco, esos segundos son más que suficientes para poder ver la extraordinaria jugada por parte de Lamine Yamal, la cual empieza eampo del espacio reducido en el que estaban entrenando. Ya en ese sitio, el 10 del Barça logra quitarse a tres compañeros con un solo movimiento, para después ir mano a mano en contra de Dominik Livakovic y también quitárselo con un recorte hacia afuera.

Ya sin portero, Lamine hizo un recorte más para 'dejar pagando' a tres compañeros más, en donde ya ninguno pudo detener el tiro con muy poca potencia que terminó con un gol que le está dando la vuelta al mundo por la extraordinaria definición del juvenil campeón del mundo.

Los comentarios en su mayoría eran de esperarse, pues han mencionado que la gente no debe de emocionarse considerando que es un entrenamiento en donde ha conseguido ese gol, con fans del Real Madrid que aseguran que todo será diferente una vez se enfrente a defensores reales en el nuevo Camp Nou.

Hansi Flick se rinde ante Lamine Yamal: “Es nuestra estrella”

El director técnico del Barcelona, Hansi Flick, reconoció la importancia de Lamine Yamal dentro del equipo blaugrana, luego de la destacada actuación del joven delantero en la goleada frente al Galatasaray en la Champions League. Aunque el español no consiguió marcar, su influencia en el ataque fue determinante para el resultado, situación que el estratega alemán no dejó pasar por alto.

Flick destacó que el dorsal 10 participó en varias jugadas que terminaron en gol y resaltó su capacidad para generar peligro incluso cuando no aparece directamente en el marcador. "Hoy no ha marcado, pero ha dado el pase de gol en tres o cuatro goles. Es un jugador increíble y muy importante para nosotros", expresó el entrenador, quien también reconoció que el talento del atacante sorprende incluso durante los entrenamientos.