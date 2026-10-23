La chilena de Hugo Sánchez como jugador de Real Madrid | ESPECIAL

A 50 años de su debut en Primera División, repasamos las historias del 'Pentapichichi'

Antes de convertirse en una de las grandes figuras del futbol mexicano en Europa, Hugo Sánchez tuvo que enfrentarse a un obstáculo que iba más allá de lo deportivo: la discriminación.

En 1981, el delantero mexicano llegó a España para jugar con el Atlético de Madrid. Su llegada a un futbol dominado por jugadores europeos no fue sencilla. Durante sus primeros meses, Sánchez recibió insultos y expresiones despectivas de aficionados que cuestionaban su origen mexicano.

La pasó mal a su llegada

El propio exfutbolista ha relatado que aquella etapa fue una de las más difíciles de su carrera. Entre los insultos que escuchaba desde las gradas estaban términos racistas y referencias a su nacionalidad, una situación que puso a prueba su fortaleza mental.

"¡Indio, cabrón, te mandaremos al paredón!” y “¡Queremos futbolistas, no mariachis!" fueron algunas de las expresiones que el propio delantero mexicano recibió.

Sin embargo, Hugo Sánchez decidió responder dentro de la cancha. En lugar de dejarse vencer por los ataques, convirtió la adversidad en motivación y comenzó a demostrar su capacidad goleadora.

Hugo Sánchez, en su etapa en el Real Madrid | MEXSPORT

Con el Atlético de Madrid ganó la Copa del Rey y consiguió su primer Trofeo Pichichi como máximo goleador de la Liga española. Su rendimiento despertó el interés del Real Madrid, club al que llegó en 1985.

En el conjunto blanco alcanzó la cima de su carrera. Sánchez conquistó cinco Pichichis y formó parte de una de las épocas más exitosas del club. Su característica celebración, sus remates de chilena y su capacidad para marcar goles lo transformaron en una figura reconocida en todo el fútbol europeo.

Pero los obstáculos no terminaron en los insultos de las gradas. En aquella época, los futbolistas no europeos también enfrentaban limitaciones en reconocimientos individuales. Hugo Sánchez ha señalado que, pese a sus extraordinarios números, no pudo competir por el Balón de Oro debido a las reglas que restringían el premio a jugadores europeos.

Más logros para complementar una gran carrera

En 1990, después de una temporada en la que consiguió 38 goles y ganó la Bota de Oro, el mexicano volvió a expresar su inconformidad por aquella situación.

Hugo Sánchez con un busto realizado en su honor | RENÉ TOVAR

A pesar de todo, Hugo Sánchez terminó convirtiendo los prejuicios en una parte de su historia de superación. El jugador que llegó a España siendo cuestionado por su nacionalidad terminó siendo reconocido como uno de los grandes delanteros extranjeros de la historia de LaLiga.