El Apertura 2026 empieza a definir a sus invitados para la ‘Fiesta Grande’ del balompié mexicano, pero más equipos pueden dar la sorpresa

El encuentro entre Pumas y Tigres se llevará a cabo el próximo 24 de octubre de 2026 a las 21:10. Partido correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX; encuentro que se podrá disfrutar por TUDN, Canal 5, VIX.

Un partido muy especial que estará marcado en un homenaje por el 50 aniversario de Hugo Sánchez, donde ambas escuadras buscan acercarse a los puestos de clasificación con una victoria.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Pumas llega a este encuentro con variedad de resultados en los últimos cinco partidos en Liga MX: una derrota ante Santos Laguna, un triunfo ante Atlante, un empate con Cruz Azul, otro tropiezo ante San Luis y un empate a uno con Atlas.

Los Universitarios se encuentran en la onceava posición de la tabla, con diecinueve goles a favor, veintidós tantos en contra y una diferencia de -3.

Equipo de Pumas durante la Jornada 12 del Apertura 2026 | IMAGO7

Por su parte, Tigres con la necesidad de ganar si quiere clasificar a la Liguilla, con una seguidilla de múltiples resultados: derrota ante León, empate con Chivas, victorias ante Toluca y Puebla, otro tropiezo ante Juárez.

Los Felinos se encuentran en la posición 14 con catorce goles a favor, dieciocho tantos en contra y una diferencia de -4.

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia la clasificación de la liga.

Jugadores de Tigres abandonando el terreno de juego tras caer ante León| MEXSPORT

¿Dónde ver Pumas vs. Tigres?

El encuentro entre Pumas y Tigres se llevará a cabo el próximo 24 de octubre de 2026 a las 21:10 en el Estadio Olímpico Universitario. Partido correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX; encuentro que se podrá disfrutar por TUDN, Canal 5, VIX.