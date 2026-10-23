El conjunto felino buscará un milagro para entrar a la Fiesta Grande del balompié nacional

Tigres concluyó este viernes su preparación para enfrentar a Pumas, en duelo correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026, que se disputará en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en la Ciudad de México.

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El conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich viajará por la tarde a Toluca, desde donde posteriormente se trasladará a la capital del país para concentrarse de cara al compromiso ante los universitarios.

Víctor Manuel Vucetich dirige a Tigres ante León en el Universitario | Imago7

El regreso de Juan Brunetta

Una de las principales novedades para los felinos será el regreso de Juan Brunetta, quien estará nuevamente disponible luego de cumplir su partido de suspensión tras ser expulsado en el encuentro ante Chivas. El argentino se perdió el compromiso anterior frente a León.

Por otra parte, Rómulo Zwarg ya se incorpora a los entrenamientos grupales tras superar la etapa inicial de recuperación de un desgarro muscular en la pierna izquierda.

Sin embargo, el cuerpo técnico optará por llevar con cautela su regreso y no lo arriesgará para el partido ante Pumas, con la intención de que pueda estar disponible para la Jornada 15, cuando Tigres visite a Pachuca.