Santos Laguna consiguió una victoria por 2-0 sobre los Pumas, resultado que le permitió extender a seis su racha de triunfos consecutivos. Tras la victoria, si presidente y cara de la franquicia, Aleco Irarragorri, no dudó en utilizar sus redes sociales para celebrar la victoria y de paso burlarse de su rival.
Santos hila seis triunfos por primera vez en su historia
Juninho provoca una bronca
Pese a la victoria de Santos, el resultado se vio opacado tanto por la polémica arbitral, así como por un conato de bronca entre ambos equipos. Dicha confrontación comenzó cuando Juninho, delantero de Pumas, abandonó el terreno de juego tras ser sustituido. Durante su camino hacia el banquillo, el brasileño hizo una señal con las manos que hacía referencia al 4-0 del enfrentamiento anterior, un gesto que fue interpretado como una burla por parte de los futbolistas de Santos Laguna.
Varios jugadores del equipo local se acercaron al atacante para reclamarle la acción. En cuestión de instantes, los intercambios verbales se convirtieron en empujones y provocaron que más integrantes de ambas escuadras se involucraran en el altercado.
La tensión también alcanzó las zonas técnicas, donde se encontraban los miembros de los cuerpos de trabajo de ambos clubes. En medio de los reclamos, el preparador físico de Pumas lanzó una botella en dirección al banquillo de Santos Laguna.
Aleco Irarragorri reacciona a la bronca y el buen paso de su equipo
Después del encuentro, Aleco Irarragorri, presidente ejecutivo de Santos Laguna, se pronunció a través de su cuenta de X sobre lo sucedido durante los minutos finales. En lugar de centrar su mensaje en la confrontación con los integrantes de Pumas, el directivo destacó la racha de victorias que atraviesa el conjunto albiverde.
“A pesar de los botellazos y balonazos, 6 al hilo. Para ustedes por ustedes, así que celebren, pero sobre todo: soñemos, creamos, confiemos y disfruten”, escribió el dirigente en redes sociales.
Con el triunfo por 2-0 frente a Pumas, Santos Laguna dio continuidad a su racha positiva y sumó tres puntos en la competencia. El resultado representó otro paso para el equipo de la Comarca en su objetivo de mantenerse entre los protagonistas del torneo.