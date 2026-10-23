La 'burla' de Aleco Irarragorri tras el conato de bronca en el Santos frente a Pumas

El presidente de Santos reaccionó ante la victoria de su equipo en la Jornada 16 del Apertura 2026

Santos Laguna consiguió una victoria por 2-0 sobre los Pumas, resultado que le permitió extender a seis su racha de triunfos consecutivos. Tras la victoria, si presidente y cara de la franquicia, Aleco Irarragorri, no dudó en utilizar sus redes sociales para celebrar la victoria y de paso burlarse de su rival.

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Juninho provoca una bronca

Pese a la victoria de Santos, el resultado se vio opacado tanto por la polémica arbitral, así como por un conato de bronca entre ambos equipos. Dicha confrontación comenzó cuando Juninho, delantero de Pumas, abandonó el terreno de juego tras ser sustituido. Durante su camino hacia el banquillo, el brasileño hizo una señal con las manos que hacía referencia al 4-0 del enfrentamiento anterior, un gesto que fue interpretado como una burla por parte de los futbolistas de Santos Laguna.

Varios jugadores del equipo local se acercaron al atacante para reclamarle la acción. En cuestión de instantes, los intercambios verbales se convirtieron en empujones y provocaron que más integrantes de ambas escuadras se involucraran en el altercado.

Pelea campal en el Santos vs Pumas Apertura 2026 | MEXSPORT

La tensión también alcanzó las zonas técnicas, donde se encontraban los miembros de los cuerpos de trabajo de ambos clubes. En medio de los reclamos, el preparador físico de Pumas lanzó una botella en dirección al banquillo de Santos Laguna.

Aleco Irarragorri reacciona a la bronca y el buen paso de su equipo

Después del encuentro, Aleco Irarragorri, presidente ejecutivo de Santos Laguna, se pronunció a través de su cuenta de X sobre lo sucedido durante los minutos finales. En lugar de centrar su mensaje en la confrontación con los integrantes de Pumas, el directivo destacó la racha de victorias que atraviesa el conjunto albiverde.

Aleco festeja la cuarta victoria consecutiva de Santos Laguna | Captura de pantalla

“A pesar de los botellazos y balonazos, 6 al hilo. Para ustedes por ustedes, así que celebren, pero sobre todo: soñemos, creamos, confiemos y disfruten”, escribió el dirigente en redes sociales.