Aquel momento desató una cuantiosa multa de la Liga MX por 409 mil pesos, más otra sanción interna del club que redondeó la cifra cercana al millón de pesos

Luego de más de seis meses de aquella celebración desmedida de Efraín Juárez, en el Olímpico Universitario tras el empate a dos ante Cruz Azul de la Jornada 11 del Clausura 2026, se ha revelado que la multa tuvo que ser pagada de la propia bolsa del entrenador mexicano.

¿Qué hizo Efraín Juárez para ser multado con Pumas?

El entrenador mexicano protagonizó uno de los festejos, que más llamó la atención y que no pasó desapercibida, al término del encuentro y todavía con los decibles en su máxima expresión protagonizó un gesto en manera de agarrarse los hue… con la mirada hacia las tribunas mientras gritaba con gran euforia.

La polémica se desató y fue creciendo, y es que también hubo críticas por parte de seguidores de diferentes equipos, quienes consideraron innecesaria la seña tras un partido tan caliente, lleno de tensión y con algunas polémicas.

Efraín Juárez, entrenador mexicano | IMAGO7

Efraín Juárez pagó con su dinero

​En la más reciente columna de René Tovar se dio a conocer que la multa impuesta por la Liga MX tuvo que ser solventada por el ahora DT del Gyori ETO: "Sé que aquella expresión de Efraín Juárez, cuando hizo un ademán de que su equipo sí tenía amígdalas (como dice Hugo Sánchez), derivó en una cuantiosa multa de la Liga MX por 409 mil pesos..."

Asimismo aseguró que la cantidad no fue nada pequeña ya que se le sumó una más en el club: "más otra sanción interna del club que redondeó la cifra cercana al millón de pesos; todo salió del propio bolsillo de 'Efrastóteles', algo que evidentemente no gustó en su momento al exestratega felino."

Este tema salió a colación debido al suceso que protagonizó el integrante del cuerpo técnico de Santos quien lanzó una botella a la banca de Pumas durante el más reciente encuentro en el Apertura 2026.

Efraín Juárez y Luis Pérez | IMAGO7

¿Qué pasará con el preparado físico de Santos?

"Ahora la pregunta es si el preparador físico, Rodrigo Esteban Barrios, recibirá una sanción ejemplar (más allá de los tres partidos de suspensión que le impuso la Disciplinaria) por lanzar una botella a la banca contraria", resalta Tovar en su columna.

Finalmente, catapulta sobre el tema: "¿Lo multarán internamente? ¿Pagará el argentino en caso de que le apliquen un castigo disciplinario? Habrá que ver, pero lo más probable es que se maneje de forma interna mediante un regaño o una penalización. Eso en Universidad no lo dejan pasar a la ligera. Por cierto, me aseguran que, aunque no lo digan públicamente, en el equipo no andan nada a gusto con el tema físico del plantel".