El exentrenador de Pumas mostró su personalidad con una intensa charla motivacionala sus jugadores actuales

Efraín Juárez sigue demostrando que su personalidad no conoce fronteras. El entrenador mexicano, quien actualmente dirige al Győri ETO FC de Hungría, volvió a llamar la atención en redes sociales después de que se difundiera un video en el que aparece dando una intensa charla motivacional a sus futbolistas dentro del vestidor, dejando claro que mantiene la misma pasión que lo caracterizó durante su paso por la Liga MX.

En una grabación de apenas 37 segundos, el exdirector técnico de Pumas aparece hablando con energía y realizando constantes movimientos con las manos para transmitir sus indicaciones, todo en inglés, pero manteniendo la esencia que tenía en Pumas. El estratega, conocido popularmente como 'Efrastóteles', mostró su característico temperamento, ahora en un vestidor europeo en donde planea triunfar en el futuro cercano.

Efraín Juárez enciende el vestidor del ETO FC con apasionado discurso

El video, compartido en redes sociales, muestra al estratega mexicano en medio de una charla en la que busca mantener la concentración y motivación de sus dirigidos. Con gestos enérgicos y un tono intenso, Juárez insiste en la importancia del esfuerzo físico, la mentalidad competitiva y la lucha constante, elementos que forman parte de su filosofía futbolística y que busca transmitir a sus futbolistas.

Las imágenes recuerdan las apasionadas intervenciones que protagonizó durante su etapa al frente de Pumas, cuando su manera de vivir los partidos y dirigirse a sus jugadores se convirtió en una de sus principales características. Ahora, lejos del futbol mexicano, Juárez conserva ese estilo directo y fogoso que le valió el apodo de 'Efrastóteles', aunque con el desafío de comunicarse dentro de un equipo integrado por futbolistas de distintas nacionalidades.

Precisamente, el entrenador reconoció recientemente que una de las principales dificultades de su aventura en Hungría ha sido trabajar con una plantilla de 19 nacionalidades diferentes. Para transmitir sus ideas utiliza principalmente inglés, español y francés, consciente de que la comunicación resulta fundamental para conseguir que todos sus futbolistas comprendan sus exigencias tácticas y mantengan la intensidad que busca dentro del terreno de juego.

¿Cómo le ha ido a Efraín Juárez como entrenador en Hungría?

Después de su salida de Pumas, equipo al que condujo hasta la Final del Clausura 2026, Efraín Juárez decidió continuar su carrera en Europa y asumió la dirección técnica del Győri ETO FC en junio. Desde entonces, el entrenador mexicano ha trabajado en la consolidación de un proyecto competitivo, buscando implementar un estilo de juego agresivo y de alta intensidad física en la Primera División de Hungría.

Su trabajo comienza a reflejarse en los resultados, pues el ETO FC se ha mantenido entre los principales protagonistas del campeonato húngaro. El equipo consiguió una importante victoria de 2-1 ante el Paksi SE el pasado 17 de octubre, resultado que le permitió continuar en la pelea por los primeros lugares de la clasificación y fortalecer el proyecto encabezado por el mexicano.

Efraín Juárez, entrenador mexicano | IMAGO7