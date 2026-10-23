Las redes sociales de las Águilas subieron un video del portero invitando a la gente al juego contra Pachuca

La historia de Guillermo Ochoa ha llegado a su fin. Luego de más de una década siendo un referente en la portería mexicana, el inigualable guardameta dice adiós de manera definitiva a las canchas y qué mejor que con los colores del equipo que lo vio nacer. América rendirá un homenaje a su icónico jugador, mismo que mediante una carta agradeció e invitó a la afición a vivir con él su festejo en el Estadio Banorte.

¿Cómo fue la carta de Ochoa?

Luego de una semana donde el portero fue visto en más de una ocasión interactuando en la cuenta de las Águilas, en el preámbulo del fin de semana volvió a subir un video, ahora dando una carta a los seguidores del equipo, destacan su apoyo e invitándolos a su homenaje el próximo domingo.

Querido americanismo, gracias por acompañarme desde el primer día, gracias por creer en mí cuando era un joven que soñaba con defender esta portería. En el América aprendí lo que significa competir, nos vemos pronto en el estadio”, dijo Ochoa a la afición.

Tras las las palabras del portero, el video cierra con una invitación al juego correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2026, el cual será el escenario donde el mexicano reciba un homenaje por parte del club, celebrando su amplia trayectoria en México y el viejo continente.

Guillermo Ochoa con América en 2008 | MEXSPORT

‘Por S13mpre’

Luego de que la Selección Mexicana le rindió un pequeño homenaje a Paco Memo en el duelo amistoso contra Chile en el recinto de Los Angeles Memorial Coliseum de Los Ángeles, California, el equipo de Coapa decidió hacer lo propio en nada más y nada menos que el emblemático Estadio Azteca.

El ahora llamado Estadio Banorte será la sede de un momento emotivo, el cual celebrará al futbolista que defendió los colores azulcrema en 425 partidos oficiales, teniendo una marca de 119 partidos sin recibir gol y ganando una liga, un Campeón de campeones y una Liga de Campeones de la Concacaf.

Aunado a lo que representa para el americanismo decirle adiós a una de sus leyendas contemporáneas, el momento no pudo ser mejor. Las Águilas llegan con un reciente aniversario de 110 años, además de un liderato en la Liga MX por cuatro puntos de diferencia y un partido pendiente, por lo que el juego del domingo ante los Tuzos del Pachuca promete ser una auténtica fiesta en América.