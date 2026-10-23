El lateral mexicano confesó que fue complicado adaptarse al sistema del Tano

Pumas ha mostrado un mejor futbol en las últimas fechas; aunque los resultados no siempre acompañaron, el equipo se ha visto más cómodo dentro del terreno de juego, algo que Pablo Bennevendo explica como parte del proceso de la nueva dirigencia.

¿Qué dijo Bennevendo sobre Solari?

Para el lateral mexicano, el inicio del proceso de Solari fue complicado, pues les costó adaptarse a la idea del cuerpo técnico, pero Bennevendo le da valor al triunfo sobre León de 3-1, en el que percibió una mejor sinergia.

“Me parece que el equipo empezó a encontrar mejor la idea o entender mejor la idea que nos pide el Tano y es por eso ese click que mencionas. A lo mejor nos costó un poco de trabajo entenderlo al principio del torneo, pero es parte del proceso.

Como ya lo había mencionado, el cambio de dirigencia no es tan fácil y a nosotros nos costó nuestros partidos. Me parece que hoy en día, como tú lo mencionas, si me permites decirlo a mí, desde el partido de León ya se empieza a notar ese entendimiento que nos piden”, señaló Bennevendo.

Equipo de Pumas durante la Jornada 12 del Apertura 2026 | IMAGO7

Hugo Sánchez, un orgullo para los canteranos de Pumas

Sobre el homenaje a Hugo Sánchez, Bennevendo se siente orgulloso de que la leyenda mexicana represente a Pumas, especialmente a los canteranos como él, por lo que el reconocimiento será un acto importante para ellos.

“Primero que nada, creo que todos conocemos la gran carrera de Hugo. Que haya salido de aquí de Pumas y nos represente no solo como mexicanos, sino como canteranos, es algo muy lindo. Poder darle ese reconocimiento el fin de semana será algo muy lindo, no solo para la cantera, sino para todos los Pumas. Al hablar desde la parte personal como canterano, que haya salido un referente así del futbol mexicano al futbol mundial, es algo muy lindo y para apreciar bastante. También da mucho orgullo que sea parte del club”, expresó el lateral de Universidad Nacional.

Hugo Sánchez, en su etapa como jugador de Pumas | MEXSPORT

Los partidos restantes de Pumas como una Final

Por último, Bennevendo reconoció que tanto él como el resto de la plantilla saben lo que representa este cierre de torneo, pero hay confianza en el trabajo que han realizado para soñar con la clasificación a la Liguilla.

“Si bien hemos tenido altas y bajas durante el torneo, creo que ha sido un proceso que poco a poco ha ido hacia arriba. Este partido, como los que vienen, debemos tomarlo como una final. Para nosotros es importante estar dentro de la Liguilla y es en lo que trabajamos”, sentenció el futbolista de Pumas.