El lateral de las Águilas buscará obtener alguno de los lugares en las convocatorias de Rafa Márquez en este nuevo proceso

La llegada de Guillermo Almada al banquillo del América ha traído una nueva versión de Kevin Álvarez que parecía olvidada, pues el estratega uruguayo se ha apoyado en el lateral mexicano para ser uno de los titulares, tal y como lo hacía cuando era parte del plantel de Pachuca. Esta situación ha hecho que el 5 de las Águilas tenga deseos de volver a Selección Mexicana.

Para Kevin, el trabajo que realiza y seguirá realizando con el cuadro azulcrema será fundamental para mantenerse como una de las opciones que Rafa pueda utilizar en el futuro cercano y en el proceso mundialista rumbo a 2030.

Kevin quiere ser seleccionado nacional una vez más

En conferencia de prensa, el lateral derecho mexicano aseguró que ha tratado de que su trabajo actual con el América esté destinado a un posible regreso con el Tri, pues esta nueva gestión podría brindarle un espacio para pelear con rumbo al Mundial de 2030.

Primero que nada estoy trabajando para recuperarme a mí mismo, lo demás viene seguido. Estoy contento con lo que estoy haciendo acá, si la oportunidad llega el día de mañana, perfecto, y si no, pues quedará seguir trabajando

Kevin Álvarez, jugador del América, durante Clásico Joven, ante Cruz Azul | IMAGO7

Álvarez lleva apenas un año sin ser convocado a la Selección Mexicana, pues la última vez que algo así sucedió fue en octubre de 2025 cuando Javier Aguirre lo llamó a una convocatoria para ser parte de dos partidos amistosos del equipo tricolor en sustitución del lesionado Rodrigo Huescas.

Kevin Álvarez reconoció la intensidad con la que Guillermo Almada, director técnico del América, trabaja y transmite sus ideas dentro del terreno de juego. El lateral azulcrema aseguró que la exigencia del estratega uruguayo ayuda a mantener concentrados a sus futbolistas, especialmente cuando alguno pierde atención durante los partidos. “Es muy intenso, siempre trata de transmitir eso; en los partidos se le puede ir, pero nos funciona porque hace despertar a jugadores que a veces nos distraemos un poco, eso hace que tengamos mejores resultados y partidos”, expresó el defensor, quien viene de marcar ante Atlas.

El futbolista mexicano atraviesa un resurgimiento futbolístico en el torneo y destacó que todavía tiene aspectos por mejorar, aunque se encuentra satisfecho por recuperar protagonismo en el equipo. Álvarez reconoció que la visión de Almada es importante para su crecimiento, pues el entrenador busca que sus jugadores se adapten a distintas situaciones dentro del campo. “Siempre se puede mejorar, igual es tema del profe, cómo ve los partidos y cómo pretende jugar; estoy contento con poder participar, estar presente en el campo, yo lo veo positivo”, comentó el lateral, quien ya había coincidido con el técnico uruguayo en otro equipo.

Guillermo Almada no se siente satisfecho con lo hecho por América | Imago7