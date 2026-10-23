El sueño de Gisela comenzó con una pancarta, pero terminó conociendo a uno de sus ídolos. La pequeña aficionada de Cruz Azul acudió al partido ante Pachuca, en la Bella Airosa, con la ilusión de que Agustín Palavecino le regalara su playera; sin embargo, la seguridad del estadio le impidió ingresar con el mensaje que llevaba preparado.
Este viernes, la pequeña acudió al entrenamiento de Cruz Azul, donde tuvo la oportunidad de conocer las instalaciones de La Noria y convivir con Agustín Palavecino, quien finalmente le regaló su playera.
¿Qué pasó en La Noria?
Su papá denunció en redes sociales que los elementos de seguridad no le permitieron entrar con la pancarta que decía: “Palavecino, ¿me regalas tu playera?”. Según su relato, le dieron como alternativas dejarla afuera o tirarla.
La publicación comenzó a circular y llegó hasta Cruz Azul, donde la historia de Gisela no pasó desapercibida. La institución comenzó a buscar a la pequeña para darle una sorpresa y hacer realidad aquello que no pudo conseguir durante el encuentro ante los Tuzos.
Fue el propio presidente del club, Víctor Velázquez, quien tomó cartas en el asunto e invitó a Gisela a La Noria para que pudiera conocer a los jugadores de La Máquina.
Una vez más, el Ingeniero Víctor Velázquez mostró su cercanía con la afición celeste y estuvo al pendiente de una historia que comenzó en las tribunas y terminó con una sonrisa en La Noria.