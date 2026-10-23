Luego de que la seguridad en la Bella Airosa le impidiera meter su cartel, la pequeña aficionada de Cruz Azul fue recibida por Víctor Velázquez

El sueño de Gisela comenzó con una pancarta, pero terminó conociendo a uno de sus ídolos. La pequeña aficionada de Cruz Azul acudió al partido ante Pachuca, en la Bella Airosa, con la ilusión de que Agustín Palavecino le regalara su playera; sin embargo, la seguridad del estadio le impidió ingresar con el mensaje que llevaba preparado.

Este viernes, la pequeña acudió al entrenamiento de Cruz Azul, donde tuvo la oportunidad de conocer las instalaciones de La Noria y convivir con Agustín Palavecino, quien finalmente le regaló su playera.

¿Qué pasó en La Noria?

Su papá denunció en redes sociales que los elementos de seguridad no le permitieron entrar con la pancarta que decía: “Palavecino, ¿me regalas tu playera?”. Según su relato, le dieron como alternativas dejarla afuera o tirarla.

La publicación comenzó a circular y llegó hasta Cruz Azul, donde la historia de Gisela no pasó desapercibida. La institución comenzó a buscar a la pequeña para darle una sorpresa y hacer realidad aquello que no pudo conseguir durante el encuentro ante los Tuzos.

Víctor Velázquez con el título de Concachampions 2025 de Cruz Azul | MEXSPORT

Fue el propio presidente del club, Víctor Velázquez, quien tomó cartas en el asunto e invitó a Gisela a La Noria para que pudiera conocer a los jugadores de La Máquina.