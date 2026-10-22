'Toro' Fernández sigue respondiendo con Cruz Azul y alcanzó una importante cantidad de goles

El uruguayo se ha consolidado como opción en el ataque cementero, a dos años de su llegada

Gabriel Fernández sigue respondiendo con goles en Cruz Azul. El delantero uruguayo marcó en el encuentro ante Pachuca y reafirmó el buen momento que atraviesa con La Máquina, equipo en el que ha encontrado su mejor versión frente al arco.

Desde su llegada al conjunto celeste, el ‘Toro’ ha logrado consolidarse como una de las opciones ofensivas del equipo.

Sus números respaldan su importancia, pues suma 29 goles con Cruz Azul, de los cuales 26 han sido en partidos de Liga MX.

En el Apertura 2026, el atacante charrúa también se ha hecho presente en el marcador y, hasta el momento, es el máximo goleador de La Máquina en el torneo, con 5 anotaciones.

Gabriel Fernández y Gonzalo Piovi en celebración con Cruz Azul | IMAGO 7

Aunque no ha sido titular habitual, Fernández ha sabido aprovechar sus oportunidades para marcar diferencia en el ataque celeste y aportar en momentos importantes.

Sus estadísticas en el certamen reflejan su participación: ha disputado 13 partidos, cinco de ellos como titular, con un total de 601 minutos en la cancha.

Además, el delantero registra dos tarjetas amarillas en lo que va del torneo.