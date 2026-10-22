Andrés Montaño y jugadores de Cruz Azul, en festejo de gol, ante Pachuca | IMAGO7

La Máquina buscará tener un mayor acercamiento con sus seguidores fuera de la CDMX

Cruz Azul regresará al lugar donde comenzó a rodar su historia. La Máquina realizará un entrenamiento especial este sábado a las 11:00 horas en el Estadio Refundación, ubicado en Ciudad Cooperativa Hidalgo, Hidalgo, previo a su partido ante Querétaro.

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Esta será la segunda ocasión en que la institución celeste lleva a cabo una iniciativa de este tipo, con la intención de acercar al equipo a sus aficionados y fortalecer el vínculo con sus raíces.

Carlos Rotondi, Kevin Mier, Christian Ebere y Jesús Orozco Chiquete en entrenamiento con Cruz Azul | x:@CruzAzul

El entrenamiento permitirá que los seguidores que no tienen la oportunidad de asistir cada 15 días a los partidos de La Máquina puedan ver de cerca a sus jugadores y disfrutar de una experiencia distinta junto al equipo.

La intención es que la afición de Ciudad Cooperativa Hidalgo tenga un acercamiento con los futbolistas, en un escenario que representa una parte importante de la historia del club.

Además, los pequeños aficionados tendrán un lugar especial durante esta actividad, pues los Colegios Cruz Azul serán invitados especiales para presenciar la práctica del primer equipo.

Gabriel Fernández, jugador de Cruz Azul, en festejo de gol ante Pachuca | MEXSPORT

De esta manera, los niños podrán convivir con el entorno celeste y estar cerca de los jugadores a los que siguen, en una jornada pensada para compartir el sentimiento por los colores azul y blanco.

El regreso a Ciudad Cooperativa Hidalgo también representa una oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan el lugar donde nació la identidad de La Máquina, un equipo cuya historia está estrechamente ligada a la comunidad hidalguense.