Andrés Montaño, un '10' de lujo: Se mete entre los históricos de Cruz Azul

Andrés Montaño, jugador de Cruz Azul, antes de cobrar un penalti ante Pachuca | MEXSPORT

El mediocampista mexicano llegó a nueve anotaciones con Cruz Azul para meterse al Top 5 histórico de goleadores portando la '10' celeste

Andrés Montaño continúa escribiendo su historia con Cruz Azul y, poco a poco, comienza a hacerse un lugar entre los futbolistas que han portado el dorsal '10' de La Máquina.

El jugador mexicano ya se encuentra dentro del Top 5 de máximos goleadores con este número en la institución celeste.

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Con nueve anotaciones, Montaño escaló al top 5 de jugadores que portaron la 10 y anotando varios goles en la institución celeste.

El siguiente objetivo del futbolista mexicano será alcanzar los 10 goles, cifra que actualmente tiene Héctor Adomaitis, quien ocupa la cuarta posición de este listado. Por ahora, Montaño se encuentra a una anotación de igualarlo y comenzar a acercarse a los primeros puestos.

En la tercera posición aparece Gabriel Pereyra, con 11 tantos, mientras que Ángel Morales ocupa el segundo lugar con 14 goles. Sin embargo, el líder de esta clasificación continúa siendo Christian Giménez, quien dejó una huella importante en Cruz Azul al registrar 62 anotaciones con el dorsal '10'.

Montaño tiene todavía camino por recorrer para acercarse a Chaco, pero sus nueve goles ya lo colocan entre los cinco máximos anotadores que han portado este número en La Máquina.

Andrés Montaño levanta la mano en Cruz Azul | MEXSPORT

Los máximos goleadores del dorsal '10' de Cruz Azul: