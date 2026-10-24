Omar Govea regresa a la actividad con Chivas para enfrentar a Monterrey

El mediocampista estuvo ausente en los últimos tres partidos

El Guadalajara recibió buenas noticias de cara a su compromiso de este sábado frente a los Rayados de Monterrey, luego de que el mediocampista Omar Govea regresará a la actividad tras ausentarse de los últimos tres encuentros del conjunto rojiblanco.

El regreso del futbolista representa una alternativa para el cuerpo técnico del Rebaño Sagrado, que buscará contar con la mayor cantidad de elementos disponibles para afrontar una visita complicada en el estadio BBVA, conocido como el Gigante de Acero.

Govea se perfila como una opción para reforzar el mediocampo del Guadalajara, aunque su participación en el encuentro dependerá de la decisión del entrenador y de las condiciones en las que se encuentre después de superar el periodo de ausencia.

Omar Govea pelea el balón en el duelo ante Dallas | MexSport

¿Rubén González hizo el viaje a Monterrey?

Otra noticia positiva para el conjunto tapatío es que Rubén González realizó el viaje a Monterrey, pese a que durante el último partido de Chivas tuvo que recibir atención por parte del personal médico. La presencia del ‘Oso’ en la convocatoria viajera abre la posibilidad de que pueda estar disponible para el enfrentamiento ante los regiomontanos.

A esta lista se suma Diego Campillo, quien también acompañó al equipo rumbo al norte del país, a pesar de la fuerte entrada que recibió en la pierna derecha durante el compromiso frente a Necaxa.

Oso González en Chivas I IMAGO7

¿Cuáles son las ausencias de Chivas?

Sin embargo, el panorama no es completamente favorable para el Guadalajara, pues el equipo todavía presenta ausencias importantes por problemas físicos. Luis Romo, Brian Gutiérrez, José Castillo y Ángel Sepúlveda continúan lesionados, por lo que el cuerpo técnico deberá encontrar alternativas para cubrir las bajas.

De estos jugadores, Brian Gutiérrez, José Castillo y Ángel Sepúlveda no serán considerados para el partido de este sábado ante Monterrey, representando ausencias considerables para el cierre del campeonato

Brian Gutiérrez con camiseta de Chivas l MEXSPORT

De esta manera, Chivas afrontará una prueba exigente con el regreso de Govea y la presencia de Campillo y González en el viaje, pero con la necesidad de administrar sus recursos ante las lesiones que han afectado al plantel.