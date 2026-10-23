El antiguo pastor del rebaño se enfrentará a Gabriel en el duelo de la Jornada 14

Dos etapas distintas de Chivas se encontrarán este fin de semana. Gabriel Milito, actual estratega rojiblanco, tendrá enfrente a Matías Almeyda, uno de los técnicos más recordados por la afición del Guadalajara. Será el primer enfrentamiento entre ambos entrenadores argentinos.

El partido entre Chivas y Monterrey tendrá un ingrediente especial en los banquillos. Por primera vez, Gabriel Milito y Matías Almeyda estarán frente a frente como directores técnicos, en un duelo que pondrá frente a frente al presente del Rebaño y a uno de los capítulos más exitosos de su historia reciente.

Matías Almeyda, entrenador de Rayados, durante el duelo ante Puebla | IMAGO7

Milito llega al encuentro respaldado por números que le han permitido consolidarse como el entrenador con mayor permanencia en el banquillo de Chivas durante la gestión de Amaury Vergara. El argentino suma 515 días al frente del equipo y 59 partidos dirigidos, con una efectividad del 57 por ciento.

Su rival, sin embargo, representa una parte especial de la historia reciente del Guadalajara.

Gabriel Milito ve el partido a ras de césped | MEXSPORT

Almeyda dejó una huella profunda durante su paso por el club entre 2015 y 2018, periodo en el que consiguió cinco títulos: la Copa MX del Apertura 2015, la Supercopa MX 2016, la Copa MX del Clausura 2017, la Liga MX del Clausura 2017 y la Liga de Campeones de la Concacaf 2018.

Por ello, el encuentro tendrá un significado que va más allá de los puntos. Para Milito, enfrentarse al entrenador que llevó al Guadalajara a una de sus etapas más exitosas representa también una oportunidad especial.

Matías Almeyda, en su etapa con Chivas | IMAGO7

“Será la primera vez que nos enfrentemos. Para mí, será un verdadero honor enfrentar a Matías, considerando toda su trayectoria como entrenador, lo que ha conseguido en los distintos clubes y, sobre todo, la huella que dejó y la época que marcó aquí en Chivas”, señaló Milito.

El actual técnico rojiblanco reconoció la capacidad de Almeyda y destacó el trabajo que ha realizado a lo largo de su carrera. Sin embargo, también dejó claro que el foco estará puesto en encontrar la fórmula para superar a Monterrey.

“Es un entrenador de élite, al que tendremos que analizar en profundidad, porque su equipo hace muchas cosas bien. Debemos estudiar sus fortalezas para encontrar la mejor manera de afrontar ese partido. Pero, sin duda, para mí será un honor, realmente un honor, poder enfrentarlo”, afirmó.

Más allá del reencuentro entre los dos estrategas, Milito sabe que el desafío estará en la cancha. El entrenador de Chivas adelantó que el análisis táctico será fundamental para intentar limitar las virtudes del conjunto regiomontano y encontrar espacios para hacerle daño.

“Intentaremos analizar a Monterrey con la mayor profundidad posible para encontrar la manera de neutralizarlo y, al mismo tiempo, identificar los espacios en los que podamos hacerle daño. Es un equipo muy intenso que, por momentos, realiza persecuciones individuales”, explicó.