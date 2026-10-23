Los números que explican la importancia de Lucas Ocampos y Diego Rossi en Rayados

Entre los dos jugadores ya suman 17 participaciones de gol en el Apertura 2026

Diego Rossi y Lucas Ocampos se han convertido en los jugadores más productivos de Rayados en el Apertura 2026, al ser los futbolistas que más aportaciones de gol registran en el equipo, con nueve y ocho participaciones, respectivamente, entre anotaciones y asistencias en 12 partidos disputados.

El argentino Lucas Ocampos encabeza este rubro con seis goles y tres asistencias, para un total de nueve participaciones directas en las anotaciones del Monterrey. Su capacidad para aparecer en el área y generar peligro lo ha colocado como una de las principales armas ofensivas del conjunto albiazul.

Por su parte, Diego Rossi suma cinco goles y tres asistencias, con ocho participaciones en anotaciones durante el mismo periodo. El atacante se mantiene como otro de los elementos determinantes en el ataque rayado, aportando tanto en la definición como en la generación de oportunidades para sus compañeros.

Lucas Ocampos festejando gol de Rayados | MEXSPORT

Entre ambos futbolistas acumulan 11 goles y seis asistencias, para un total de 17 participaciones directas en anotaciones en 12 encuentros. Estas cifras reflejan la importancia que han adquirido dentro del esquema ofensivo de Rayados, al concentrar buena parte de la producción frente al arco rival.

Con el torneo en marcha, el rendimiento de Rossi y Ocampos será fundamental para las aspiraciones del Monterrey, que necesita mantener su capacidad goleadora para pelear por los puestos de clasificación y llegar en mejores condiciones a la fase decisiva del campeonato.