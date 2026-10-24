Sigue al Monterrey vs Chivas Rayadas en vivo
Liga MX•Estadio BBVA
Monterrey vs Chivas EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 14: Transmisión, goles y resultado
Mauricio Abner Díaz Valdivia
16:04 - 24 de octubre de 2026
Actualizado a 16:59 - 24 de octubre de 2026
El Gigante de Acero recibe un duelo entre el segundo mejor equipo del torneo contra el séptimo de la competencia
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El Estadio BBVA será sede de uno de los partidos más atractivos de la Jornada 14. Monterrey y Chivas pelarán por estar en la parte alta del Apertua 2026.
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