La Jornada 14 del Apertura 2026 pondrá en un cara a cara a los dos últimos grandes entrenadores que han tenido los Rojiblancos

Una nueva jornada se avecina en el Apertura 2026 y como uno de los platillos estelares de la fecha 14 aparece el duelo Monterrey vs Chivas con los principales reflectores en la banca con Gabriel Milito y Matías Jesús Almeyda, los últimos grandes entrenadores que ha tenido el cuadro Rojiblanco.

Milito, el gran presente de los tapatíos, se enfrenta a un histórico del banquillo. Ahora la pregunta es sí el actual estratega del Guadalajara emulará lo hecho por exentrenador del Sevilla en el Rebaño.

'El Pelado' dejó una huella profunda en el club entre 2015 y 2018, periodo en el que consiguió cinco títulos: la Copa MX del Apertura 2015, la Supercopa MX 2016, la Copa MX del Clausura 2017, la Liga MX del Clausura 2017 y la Liga de Campeones de la Concacaf 2018.

Matías Almeyda, en su etapa con Chivas | IMAGO7

¿Cómo ha sido el paso de Milito en Chivas?

Mientras tanto, Gabriel Milito llega al encuentro respaldado por números que le han permitido consolidarse como el entrenador con mayor permanencia en el banquillo de Chivas durante la gestión de Amaury Vergara.

Son con este Apertura 2026 tres los torneos que el actual entrenador no ha podido alzar un título oficial en el futbol mexicano; pero, sí ha estado muy cerca de lograrlo. El argentino suma 515 días al frente del equipo y 59 partidos dirigidos, con una efectividad del 57 por ciento.

Gabriel Milito ve el partido a ras de césped | MEXSPORT

Milito sigue en busca del título

Su primer fracaso como entrenador de Chivas se dio en la Leagues Cup de 2025. En el Apertura 2025 con un cierre prácticamente perfecto se metieron como sexto lugar a la Liguilla; pero, en Cuartos de Final fueron eliminados por Cruz Azul.

En el Clausura 2026 estuvieron muy cerca de terminar como líderes, perdieron ante ante Pumas en la última jornada y no lograron el cometido, posteriormente eliminaron a Tigres en Cuartos de Final y Semifinales regresaron a casa tras ser eliminados ante La Máquina.

Y otra vez, en la Leagues Cup simplemente no se les dio y volvieron del torneo con las manos vacías, el Rebaño se despidió en primera ronda sin poder clasificar entre los mejores cuatro de la Liga MX.