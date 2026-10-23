Rayados y Chivas se encuentran en un partido muy especisl para los rojiblancos | RÉCORD

El reencuentro de Matías Almeyda con Chivas se dará en la décimo cuarta fecha del campeonato de Apertura 2026

Ocho años después de la separación de los caminos de Chivas y Matías Almeyda, el 'Pastor' los recibirá en el 'Gigante de Acero' en un partido que promete mucho, pues Guadalajara busca seguir en la cima, pero Monterrey quiere asegurar un puesto en Liguilla. Este partido se podrá ver a través de las señales del Canal 5, TUDN, ViX Premium y en Layvtime completamente gratis en YouTube, todo a las 7:00 PM (tiempo del centro de México).

Casualmente, hasta antes del inicio de la Fecha 14 y, si el torneo hubiera terminado con los puntos que por el momento tienen todos los equipos, Chivas y Rayados habrían sido rivales en la Liguilla por ser el segundo lugar en contra del séptimo, pero todo esto puede cambiar al final de la noche en la Sultana del Norte con el reencuentro especial.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Chivas llega a la casa de La Pandilla como el segundo lugar de la tabla general con 23 puntos conseguidos luego de seis victorias, cinco empates y solamente dos derrotas. Monterrey podría alcanzarlos en caso de ganar, pues en este momento tienen 20 puntos en la séptima posición y un partido pendiente ante Querétaro para jugarse el próximo 14 de noviembre.

En los últimos tres resultados de los Rayados de Matías Almeyda, empataron ante América en el duelo de su 110 aniversario a un gol con un golazo de Diego Rossi, luego fueron a casa para ganarle a Pachuca 2-1 y, en la doble jornada, vencieron a Puebla por goleada 1-4 para enfilarse de lleno a los puestos por la 'Fiesta Grande'.

Matías Almeyda, en su etapa con Chivas | IMAGO7

Chivas viene de ganarle a Necaxa con un autogol de Agustín Oliveros en el estreno de su uniforme negro en alusión a la charrería; sin embargo, su problema radica en los dos partidos previos, pues empataron a un gol ambos ante Tigres y Atlas respectivamente y todavía una semana antes de eso, en la Jornada 10 después del Clásico ante América, perdieron 0-2 en contra de Querétaro.

El 'ingrediente extra' es sin duda alguna la presencia de Matías Almeyda, pues desde su salida del Rebaño Sagrado, no había dirigido en México, pasando por San Jose Earthquakes, AEK Athens y Sevilla.

Festejo de Chivas en el gol de Jordan Carrillo, ante Tigres | IMAGO7

¿Dónde ver el reencuentro de Almeyda con Chivas?