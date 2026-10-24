El actor es accionista minoritario del conjunto hidrocálido

Necaxa no dejó pasar la oportunidad para felicitar a Ryan Reynolds en sus cumpleaños; el conjunto hidrocálido dedicó un posteo para mostrar sus buenos deseos al actor que es el accionista minoritario del equipo.

¿Cuántos años cumple Ryan Reynolds?

El comediante cumplió 50 años y a través de redes sociales llegaron las felicitaciones: "Deseándole un muy feliz cumpleaños al ‘Jefe’ @vancityreynolds…", con un par de emojis desde Instagram.

Ryan Reynolds también adquirió al Wrexham FC | AP

Cabe mencionar, que entre los inversores del club también se encuentra Mesut Özil y Eva Longoria, Ernesto Tinajero, este último sigue siendo el dueño mayoritario y quien toma las decisiones dentro de la institución y quien representa a Necaxa en la Asamblea de Socios de la Liga MX.

Los hidrocálidos ha estado en constantes cambios en la época reciente, pues en algunos torneos han mantenido una línea de proyecto con sensaciones positivas, y por ahora sigue buscando el protagonismo en los primero planos.

Empate agridulce ante Juárez

Necaxa sigue sin poder ganar desde la Jornada 2, ahora empató ante Bravos de Juárez en el inicio de la Jornada 14 del Apertura 2026. Un agridulce resultado luego que los locales perdonaron frente al arco.

Owen González marcó un golazo con tremendo zapatazo dentro del área tras una asistencia de Javier Ruiz y 'cañito' incluido antes de la media hora; Julián Carranza falló un penal y Dupuy empató en los últimos minutos.

Jugador del Necaxa se lamenta ante FC Juárez | IMAGO7

Los dirigidos por Juan Reynoso siguen buscando la victoria que urge ya que apenas suman dos triunfos en el torneo, los dos únicos fueron en la Jornada 1 y 2 ante Atlante y Monterrey.