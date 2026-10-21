El DT de Necaxa ve mejoras en su equipo y sueña con poder pelear por la Liguilla

El director técnico de Necaxa, Juan Reynoso, destacó el crecimiento de su equipo pese a la falta de victorias y consideró que el desempeño de los Rayos en su visita a Chivas dejó buenas sensaciones, al grado de que los abucheos de la afición rojiblanca terminaron convirtiéndose en reconocimiento para el conjunto hidrocálido.

Tras el encuentro, el estratega resaltó las actuaciones que ha tenido Necaxa en sus últimos compromisos, con buenos pasajes ante América y Pachuca, aunque reconoció que al equipo le ha faltado cerrar los partidos para traducir su rendimiento en resultados favorables.

“Hemos tenido puntos muy altos. Venimos de un proceso que, de repente, puede sonar a excusa: mejorar desde lo físico y después ir complementando desde lo técnico o táctico. Pero, bueno, contra América tuvimos un primer tiempo muy bueno. En Pachuca ni se diga; nos faltó cerrar el partido contra Atlas. Ya ves cómo se dio el 0-2 y, de repente, fue muy injusto. Pero, bueno, el equipo se va encontrando y cada quien, desde lo individual y lo colectivo, va aportando desde la humildad y desde su inteligencia para ser un equipo que hoy vino acá, se plantó y, creo que, al final, los abucheos terminaron siendo más aplausos para nosotros que abucheos para Chivas”, señaló.

Ricardo Marín buscando la mejor oportunidad para abrir el marcador ante Chivas y Necaxa | MEXSPORT

Reynoso también reconoció que Necaxa atraviesa una racha adversa, en la que las actuaciones de los guardametas rivales han sido determinantes para impedir que los hidrocálidos consigan mejores resultados. El técnico mencionó a Camilo Vargas y a Sánchez como ejemplos de porteros que han destacado ante su equipo.

“Futbol, a veces traes la racha en contra y estamos en ese momento. Puede ser muy simplista lo que estoy diciendo como conclusión, pero creo que el trámite del primer tiempo fue más parejo. De repente, ellos tuvieron alguna contra por una mala decisión de nosotros, pero en el segundo tiempo sale figura su arquero. La verdad, padecimos, entre comillas, esa situación. Camilo Vargas también fue figura el partido pasado. En Pachuca, lo mismo, Sánchez. Pero este futbol, creo que, como les decía a los muchachos después del partido, los que marcan la diferencia son los que perseveran, sostienen los esfuerzos y son fuertes de la cabeza. Nosotros estamos en ese camino”, agregó.

Juan Reynoso, técnico de Necaxa en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Finalmente, el entrenador admitió que la falta de triunfos genera frustración, aunque aseguró que el crecimiento futbolístico de Necaxa es un aspecto que le permite mantener la confianza en el proceso.

Ahora, el objetivo será convertir las buenas actuaciones en victorias que se reflejen en la clasificación.

“Se frustra, pero también reconforta ver lo que el equipo ha ido creciendo. Y eso es algo que puede ser subjetivo, porque el dato objetivo es que no se ha ganado, pero a veces los objetivos terminan teniendo más fuerza que los datos estadísticos. Está en nosotros seguir perseverando para que las victorias lleguen y para que el reconocimiento que tenemos hoy, entre comillas, de ‘qué bien jugó Necaxa’, se vea reflejado en los números y en la tabla”, concluyó.