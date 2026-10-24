Necaxa se cansa de fallar y Bravos de Juárez empata en los últimos minutos

Los hidrocálidos no aprovecharon la ventaja y lo terminaron lamentando

Necaxa se cansó de fallar frente a la portería, tanto que Julián Carranza erró un penal, y Bravos de Juárez catapultó el empate en los últimos minutos para la división de unidades en el inicio de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX.

¿Cómo fue el partido?

Apenas a los 6 minutos los locales se perdían una clarísima; Matías Espíndola recibió un centro desde la banda de la derecha y no pudo rematar de la forma correcta frente a Sebastián Jurado. Corrían poquito más del primer cuarto de hora y Raúl Martínez sacaba potente disparo desde la banda de la derecha que culminaba en la manos del arquero.

Al 20', un centro quemante aparecía desde la banda de la derecha; pero, Julián Carranza se quedaba corto en busca de impactar el esférico dentro del área y finalmente Owen González marcaba un golazo con tremendo zapatazo dentro del área tras una asistencia de Javier Ruiz y cañito incluido.

Necaxa vs FC Juárez en la Jornada 14 del Apertura 2026 | IMAGO7

Al minuto 41 la visita intentaba reaccionar con Óscar Estupiñán quien aparecía con un remate dentro del área; pero, se iba por encima del travesaño del arco rival. Cuando ya se jugaban los últimos segundos el Necaxa tendría una aún más clara.

Julián Carranza fallaba desde los once pasos. El atacante del Necaxa dejó el esférico en el centro y a media altura que terminaba siendo rechazado con el pie izquierdo de Sebastián Jurado.

Para la segunda parte, los hidrocálidos seguían intentando y Owen González se animaba por la banda derecha y se metía al área para recortar a un par de rivales, después de hacer lo más difícil mandaba su balón por encima.

Necaxa vs FC Juárez en la Jornada 14, en un juego en Aguascalientes | IMAGO7

Así cayó el empate

Al 77', Denzell García regalaba el balón dentro del área y Emilio Rodríguez sacaba un zapatazo que se iba por un lado del palo izquierdo de Sebastián Jurado y entonces al 81' Luca Martínez Dupuy se encontraba un balón dentro del área tras la peinada de Daniel Pina y emparejaba los cartones definitivos.

Todavía Necaxa en par de oportunidades se perdía el gol; un taconazo era atajado por el arquero y en una segunda oportunidad Emi Rodríguez la terminaba estrellando en el travesaño tras un ligero desvío.