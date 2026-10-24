Willie González quiere los derechos de la marca del grupo de aficionados de los Tigres

La identidad de una de las porras más representativas de Tigres ha sido registrado como la propiedad del periodista deportivo Willie González, luego de que este iniciara un procedimiento para registrar la marca ‘Libres y Lokos’ ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El movimiento se hizo público a través de la cuenta oficial de RG La Deportiva que hizo oficial en las recientes horas el registro. Cabe mencionar que, la solicitud fue ingresada el pasado 30 de septiembre para iniciar el proceso.

El tema rápidamente despertó interés entre los aficionados, pues no se trata de una denominación cualquiera, sino de un nombre estrechamente relacionado con la historia de la animación y el apoyo a Tigres dentro y fuera del Estadio Universitario.

Willie González, periodista de Monterrey | X:@WillieGzz

¿Qué sucede?

Para entender el origen de esta situación, es necesario remontarse a 2013, cuando Antonio De Anda Eguia registró la marca y obtuvo una concesión con una vigencia de 10 años. Ese periodo concluyó en 2023 y, según la información difundida sobre el caso, no se llevó a cabo la renovación.

A partir de ese antecedente, surgió un nuevo escenario en torno a la titularidad de los derechos comerciales relacionados con el nombre. Hasta ahora no hay una confirmación oficial que dictamine que ya es absoluto poseedor ante el IMPI.

Miembros de Libres y Lokos en un partido de Tigres | IMAGO7

¿Quiénes son los ‘Libres y Lokos’, la porra de Tigres?

Los ‘Libres y Lokos’ son uno de los grupos de animación más conocidos del futbol mexicano y están vinculados con el apoyo a Tigres UANL. Sus cánticos, banderas y presencia en las tribunas forman parte del ambiente que acompaña al equipo de Nuevo León, especialmente durante los encuentros disputados en el Estadio Universitario.

A lo largo de los años, el nombre se ha convertido en un símbolo de pertenencia para numerosos seguidores auriazules. Para los integrantes de la agrupación, su identidad está relacionada con una historia colectiva construida en las gradas, motivo por el que cualquier movimiento que involucre el uso comercial de esa denominación puede generar inquietud y desacuerdo.

Libres y Lokos en el Volcán | IMAGO7

En medio de la polémica, Samuel Reyes, señalado como fundador y líder de la agrupación, expresó su inconformidad ante la posibilidad de que otra persona obtenga derechos sobre el nombre. De acuerdo con reportes periodísticos, también se contempla la posibilidad de recurrir a vías legales para cuestionar el procedimiento. Esta postura refleja la tensión entre el reconocimiento comercial de una marca y el sentido de identidad que representa para una comunidad de aficionados.