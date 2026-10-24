Macías en celebración de un gol con Pumas | IMAGO 7

El delantero de Universidad Nacional destacó en los partidos que pudo disputar antes de su lesión

José Juan Macías tendrá la oportunidad de mejorar sus registros con Pumas, pues ya está cerca de finalizar su recuperación para ponerse a las órdenes de Esteban Solari, en esta recta final del Apertura 2026.

¿Cuáles son los números de Macías en Pumas?

En 11 partidos jugados sorprendió con su gran relación con el gol, al anotar cuatro y servir dos asistencias. La afición ya estaba feliz con él y había puesto sus esperanzas en que fuera el nuevo referente en el ataque.

Macías sufrió una dura lesión al final del Apertura 2025, en el duelo ante Cruz Azul, que significó otro freno en su carrera, pues no es la primera vez que pasa por este tipo de situaciones.

Macías en la banca de Pumas durante el Clausura 2026 | MEXSPORT

La oportunidad de oro para Macías

De alguna forma, el delantero mexicano siempre vuelve y logra ponerse a un buen nivel, suficiente para brillar en su posición, gracias a sus cualidades como la habilidad con el balón y ser letal frente al arco.

Este regreso será importante en su carrera, con la expectativa de que ninguna lesión vuelva a atravesarse en su camino y pueda desplegar su mejor futbol que ha tenido que ser contenido por problemas físicos.

Para Pumas también será una buena noticia contar con una opción más en la delantera, pues si regresa en un buen nivel, el tener a Juninho, Robert Morales y Macías como los atacantes, el conjunto felino será de temer en esa zona.